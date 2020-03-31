تقارير تركية: مرضى مصابون بفيروس كورونا يدفعون ثمن علاجهم

كتب: أحمد جمعة

قالت تقارير إعلامية تركية إن بعض المستشفيات التركية الخاصة تتقاضى أموالا من المرضى المصابين بوباء كورونا المستجد، مشيرة إلى أن وزير الصحة التركى أكد أن مؤسسة الرعاية الصحية العامة أو الخاصة لا يمكنها فرض رسوم على عملية الفحص ودخول المرضى.

ولفتت التقارير التركية إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي الخدمات الصحية تشترى من مقدمى الخدمات الصحية العامة أو الخاصة بحيث يتم الدفع مقابل هذه الخدمة التي تم شراؤها وفقًا للبروتوكول الموقع مسبقًا، مضيفة "يُصرح لمؤسسة الضمان الاجتماعي بتحديد طرق التشخيص والعلاج للخدمات المراد تمويلها وأنواع وكميات ومدة استخدام الخدمات الصحية وإجراءات الدفع ومبادئه."

وأوضحت التقارير التركية أنه يتم نشر بيان تنفيذ الصحة من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بتوفير الخدمات الصحية ويتم تغطية النفقات الصحية، مشيرة إلى أن طرق الدفع ومبادئ الخدمات تحددها مؤسسة الضمان الاجتماعي وليس وزارة الصحة، وتابعت بالقول "صوت مؤسسة الضمان الاجتماعي لا يسمع أبداً."