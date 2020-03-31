تدريب فرق الترصد بكفر الشيخ لرفع كفاءة واداء فرق مواجهة كورونا

كفر الشيخ – محمد سليمان

قالت الدكتورة سوسن سلا، وكيل وزارة الصحه بكفر الشيخ، تم التنسيق بين الدكتورة شيماء عكاشة منسق عام كورونا، ومدير الأمراض المعدية والترصد، والدكتورة فيجكار حسن مدير عام الطب الوقائي، ومدير عام الطب العلاجى ومدير الرعاية الأساسية، "مدير كورونا" ، لتدريب فرق الترصد ومكافحة العدوى والأمراض المعدية بالمديرية، وجميع المتخصصين بمستشفيات الإحالة والعزل وكذلك فرق الترصد بالإدارات الصحية التابعة.

وأضافت سلام، أن استشارى الوبائيات بالوزارة الدكتور ابراهيم سعيد، درب ألم على احدث بروتوكولات التعامل مع الحالات المحتمله لفيروس كورونا من اشتباه وعزل وتأكد بالتحليل وعلاج المرضى ومتابعه المخالطين للحالات المؤكد، واجراءات العزل المنزلي واجراءات مكافحة العدوى والتطهير.

وأكدت سلام انه التوصية بالتدريب الدورى للاطقم الطبية على إجراءات الترصد ومكافحة العدوى والتوصية بعمل تدريب لإجراءات المعامل والتعامل مع الحالات المشتبه والوقوف على امكانيات المحافظه الطبيه بالكامل شامله القطاع الطبي الخاص لمواجهة اي تطورات محتلمه فى خطه مواجهة الوباء.

وقال الدكتور إبراهيم، أنه يثني على مجهودات وكيلة الوزارة د سوسن سلام والفريق المعاون وخص بالذكر فريق المديرية الترصد والأمراض المعدية وفرق الترصد التابعة بالإدارات والمستشفيات فى تنفيذ الخطه الموضوعه لمكافحه انتشار الوباء .

وكان قد تفقد تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، شوارع مدينة كفر الشيخ، لمتابعة تطبيق الحضر والتزام الأهالى بالقرار، فتفقد المحافظ شوارع وأحياء شرق وغرب مدينة كفر الشيخ، كما تلقى المحافظ تقارير من رؤساء المدن بالتزام المواطنين بقرار الحظر.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، بالتزام وانتظام مواطنى المحافظة بقرار حظر التجوال لليوم السادس على التوالي، ضمن الإجراءات الجادة التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار ڤيروس كورونا المستجد، وذلك ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى إطار خطة الدولة والاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره.