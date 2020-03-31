اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تدريب فرق الترصد بكفر الشيخ لرفع كفاءة واداء فرق مواجهة كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:14 ص
تدريب فرق الترصد بكفر الشيخ لرفع كفاءة واداء فرق مواجهة كورونا محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة سوسن سلا، وكيل وزارة الصحه بكفر الشيخ، تم التنسيق بين الدكتورة شيماء عكاشة  منسق عام كورونا، ومدير الأمراض المعدية والترصد، والدكتورة فيجكار حسن  مدير عام الطب الوقائي، ومدير عام الطب العلاجى  ومدير الرعاية الأساسية، "مدير كورونا" ، لتدريب فرق الترصد ومكافحة العدوى والأمراض المعدية بالمديرية، وجميع المتخصصين بمستشفيات الإحالة والعزل وكذلك فرق الترصد بالإدارات الصحية التابعة

وأضافت سلام، أن استشارى الوبائيات بالوزارة الدكتور ابراهيم سعيد، درب ألم على احدث بروتوكولات التعامل مع الحالات المحتمله لفيروس كورونا من اشتباه وعزل وتأكد بالتحليل وعلاج المرضى ومتابعه المخالطين للحالات المؤكد، واجراءات العزل المنزلي واجراءات مكافحة العدوى والتطهير

وأكدت سلام  انه التوصية بالتدريب الدورى للاطقم الطبية على إجراءات الترصد ومكافحة العدوى والتوصية بعمل تدريب لإجراءات المعامل والتعامل مع الحالات المشتبه والوقوف على امكانيات المحافظه الطبيه بالكامل شامله القطاع الطبي الخاص لمواجهة اي تطورات محتلمه فى خطه مواجهة الوباء

وقال الدكتور إبراهيم، أنه يثني على مجهودات وكيلة الوزارة د سوسن سلام والفريق المعاون وخص بالذكر فريق المديرية الترصد والأمراض المعدية وفرق الترصد التابعة بالإدارات والمستشفيات فى تنفيذ الخطه الموضوعه لمكافحه انتشار الوباء .

وكان قد تفقد تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، شوارع مدينة كفر الشيخ، لمتابعة تطبيق الحضر والتزام الأهالى بالقرار، فتفقد المحافظ شوارع وأحياء شرق وغرب مدينة كفر الشيخ، كما تلقى المحافظ تقارير من رؤساء المدن بالتزام المواطنين بقرار الحظر.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، بالتزام وانتظام مواطنى المحافظة بقرار حظر التجوال لليوم السادس على التوالي، ضمن الإجراءات الجادة التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار ڤيروس كورونا المستجد، وذلك ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى إطار خطة الدولة والاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره.

 


اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

رش

تطهير

حظر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طارق شوقى: نضع اللمسات الأخيرة لمنصة تعليمية ضخمة فى كل مدارس مصر

طارق شوقى: نضع اللمسات الأخيرة لمنصة تعليمية ضخمة فى كل مدارس مصر

البنك العقارى يعلن إصابة موظف بكورونا.. ويؤكد: إخلاء مقر العمل وتعقيمه

البنك العقارى يعلن إصابة موظف بكورونا.. ويؤكد: إخلاء مقر العمل وتعقيمه

فيديو.. وزير التعليم العالى: طورنا جهاز التنفس الصناعى الواحد ليخدم 6 مرضى

فيديو.. وزير التعليم العالى: طورنا جهاز التنفس الصناعى الواحد ليخدم 6 مرضى

طبيب مصرى بلندن: مصر سبقت بريطانيا بالإجراءات الاستباقية قبل تصاعد منحنى كورونا

طبيب مصرى بلندن: مصر سبقت بريطانيا بالإجراءات الاستباقية قبل تصاعد منحنى كورونا

التعليم تحذر أولياء الأمور من الاستعانة بمعلمى الدروس الخصوصية فى إعداد البحث

التعليم تحذر أولياء الأمور من الاستعانة بمعلمى الدروس الخصوصية فى إعداد البحث

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: 47 إصابة بكورونا وارتفاع حالات الشفاء لـ150

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: 47 إصابة بكورونا وارتفاع حالات الشفاء لـ150

الأمير ويليام يريد العودة للعمل كطيار إسعاف جوى لمواجهة كورونا.. اعرف القصة

الأمير ويليام يريد العودة للعمل كطيار إسعاف جوى لمواجهة كورونا.. اعرف القصة

وزير المالية: الأزمة الحالية الأسوأ.. ولم يرها العالم منذ 100 عام

وزير المالية: الأزمة الحالية الأسوأ.. ولم يرها العالم منذ 100 عام

ترامب: أجرينا اختبارات تشخيص كورونا على مليون أمريكى.. ونعيد تعقيم القناعات

ترامب: أجرينا اختبارات تشخيص كورونا على مليون أمريكى.. ونعيد تعقيم القناعات

استثناء الفاصوليا والبسلة الخضراء والفول السودانى من وقف تصدير البقوليات 3 أشهر

استثناء الفاصوليا والبسلة الخضراء والفول السودانى من وقف تصدير البقوليات 3 أشهر

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

أشجع طبيبة بالعالم تروى مشاعر الخوف أثناء ولادة قيصرية لمصابة بكورونا.. فيديو

أشجع طبيبة بالعالم تروى مشاعر الخوف أثناء ولادة قيصرية لمصابة بكورونا.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة