اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:48 م
خالد صلاح
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تخصيص 1000 فدان لإنتاج الخضر والفاكهة والزراعات التجريبية فى الوادى الجديد

الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:00 م
تخصيص 1000 فدان لإنتاج الخضر والفاكهة والزراعات التجريبية فى الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد،
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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وافق اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، على طلب إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، على تخصيص مساحة 1000 فدان بمناطق الخارجة والداخلة وبلاط لزراعتها بالخضر والفاكهة وإنتاج الزراعات التجريبية بهذه المناطق، لتكون فرصة للتوصل إلى الإنتاج الكافى لسد الاحتياجات واستنباط سلالات جديدة تخدم التوسعات الزراعية بالمنطقة.

صرح بذلك، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن هذه المبادرة تأتى فى إطار الجهود المشتركة من وزارة الزراعة والمحافظة، لتوفير احتياجات الوادى الجديد الذى ما زال يعتمد على الغير فى توفير احتياجاته، لافتًا إلى أن وزير الزراعة، وافق كذلك على طلب المحافظة بفتح منافذ بيع بجميع مدن المحافظة وتكون جاهزة قبل شهر رمضان، لتوفير كافة احتياجات المواطنين من المواد الغذائية واللحوم والخضراوات والفاكهة.

وفى سياق متصل أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، القرعة العلنية لتسليم 180 فدانًا للمنتفعين بقرية "بدخلو" ضمن مشروع الظهير الزراعى الذى تنفذه المحافظة.

أكد اللواء محمد الفحام، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادى الجديد، إجراء القرعة بحضور سكرتير عام المحافظة المساعد سيد محمود،. وأعضاء اللجنة المشكلة لإجراء القرعة من مركز الداخلة وقرية "بدخلو"، وعدد من أبناء القرية، وبلغ عدد المتقدمين والذين انطبقت عليهم الشروط 109 متقدمًا، للحصول على 60 قطعة ومساحة القطعة الواحدة 3 أفدنة، وأُجُريت القرعة بشفافية وحيادية تامة وأمام الجميع.

أضاف الفحام، أن المركز يواصل تسليم باقى الأراضى المخصصة لمشروع الظهير الزراعى بالمركز وقراه، وذلك بعد حفر البئر أو العين الجوفى وإشهار شركة مساهمة بين المنتفعين، بهدف التوسع فى الرقعة الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب.

 

 


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