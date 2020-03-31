تجار أمريكيون يعبرون إلى المكسيك لشراء ورق تواليت بسبب أزمة كورونا

كتب خالد إبراهيم

يبدو أن أزمة أوراق المرحاض "التواليت"، مازالت تضرب الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب أزمة فيروس كورونا حيث عبر بعض الأمريكيين إلى المكسيك لشراء ورق التواليت والأدوات المنزلية الأخرى.

بينما تستمر المتاجر في الولايات المتحدة في الكفاح من أجل تلبية الطلب من المتسوقين الذين يقومون بتخزين الإمدادات وسط تفشي فيروس كورونا، وذكرت محطة الإذاعة المحلية WKBN 27 News أن سكان كاليفورنيا يبحثون عن ورق التواليت والمياه وغيرها من المواد.



الحدود

تأتي المحاولة اليائسة لتخزين الإمدادات في الوقت الذي شهدت فيه المتاجر حول العالم زحاما شديدا على أوراق "التواليت" والمستلزمات الصحية، حيث تُركت أرفف المناديل فى المتاجر الكبرى فارغة من قبل المتسوقين خوفًا من عدم قدرتهم على الحصول على هذه الإمدادات مع تفاقم أزمة كورونا.

إحدى المتسوقين وتدعى ماريا كاسترو تعمل في متجر كوستكو في كاليفورنيا، قالت إنها سافرت من لوس أنجلوس إلى موقع المكسيك لأنها لم تتمكن من الحصول على الإمدادات في مكان عملها.

وقالت: "من الصعب علينا النزول هنا للحصول على الأشياء ، لكننا سنحاول ذلك".

وتابعت، أكافح لمواكبة الطلبات، ونفاد ورق التواليت والمياه والخبز، وأضافت، إنها قضت أيضًا أكثر من ساعتين للوصول إلى سوبر ماركت كاليماكس، الذي يقع على بعد ميل إلى الجنوب من الحدود، حيث تمكنت من شراء الطعام المعلب والأرز والمياه.

ومع ذلك، مثل العديد من المتاجر ، سمح السوبر ماركت للمتسوقين فقط بشراء عدد محدود من كل منتج، لذلك كان عليها هي ومتسوق آخر ، كارمن جيمينيز ، التي تعيش في سان دييجو، أن تبحثان عن خيارات أخرى للعثور على المزيد من الإمدادات.