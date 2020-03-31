اليوم السابع
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بومبيو يتهم إيران بمواصلة تهديداتها للسعودية عبر الحوثيين

الثلاثاء، 31 مارس 2020 05:48 م
بومبيو يتهم إيران بمواصلة تهديداتها للسعودية عبر الحوثيين وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو
كتب رامى محيى الدين

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اتهم وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، إيران بمواصلة تهديداتها للسعودية عبر الحوثيين، حسبما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل لها منذ قليل.

 

وعلى الرغم من النداءات المتكررة من المجتمع الدولي لأطراف النزاع في اليمن بالالتزام بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، إلا أن المواجهات العسكرية مستمرة، كان آخرها الهجوم الصاروخي الأخير الذي شنه الحوثيين على المملكة العربية السعودية.

 

وأصدر الاتحاد الأوروبى بيانًا عبر فيه عن قلقه البالغ من النشاط العسكري المستمر في وحول محافظة مأرب.

 

وأوضح الاتحاد، أن هذا الاعتداء يتعارض مع دعوات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وكذلك أحدث بيانات الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يجب فيه على الأطراف وقف الأعمال العدائية والتوحد في مكافحة جائحة فيروس كورونا.

 

ويكرر الاتحاد الأوروبي البيان الذى أصدره المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث بشأن الحاجة إلى الوقف الفوري للمواجهات المسلحة ويدعو الأطراف إلى اغتنام هذه اللحظة المحتملة لخفض التصعيد واستخدامها لإقرار وقف رسمي لإطلاق النار.

 

وسيواصل الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم الكامل للعملية التي تقودها الأمم المتحدة بجميع الأدوات المتاحة له.

 


بومبيو

اليمن

إيران

السعودية

الحوثيين

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