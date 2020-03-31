بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

كتب محمد عبد المجيد

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الثلاثاء. عن ارتفاع كبير لعدد المتوفين بفيروس كورونا فى إنجلترا بواقع 367 حالة فى غضون الساعات الـ24 الماضية، و بذلك ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى إنجلترا من 1284 إلى 1651 خلال يوم، و ذلك وفقا لما نشر على موقع "روسيا اليوم".

وكانت الصحة البريطانية، قد أعلنت يوم أمس الاثنين، عن تسجيل ارتفاعا فى عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وصل إلى 1284، وفى غضون ذلك رصدت بريطانيا 544 مليون جنيه استرلينى لتعجيل جهود العلماء والباحثين البريطانيين لإيجاد لقاح لمكافحة فيروس كورونا المستجد.