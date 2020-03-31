اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

و5 سنوات سجن لمن ينشر أخبار كاذبة..

برلمان المجر يمنح رئيس الوزراء حكم البلاد حتى انتهاء وباء كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:34 م
برلمان المجر يمنح رئيس الوزراء حكم البلاد حتى انتهاء وباء كورونا فكتور اوربان رئيس الوزراء
كتبت/ هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتمد برلمان المجر، قانون يمنح فكتور اوربان، رئيس الوزراء  سلطات جديدة واسعة يقول إنه يحتاج إليها لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، حتى الآن أكثر من 400 إصابة مؤكدة بالفيروس مع 13 وفاة.
 
وبعد إعلان حالة الطوارىء في 11 مارس، يعطي القانون الجديد اوربان سلطة الحكم لفترة غير محدودة الى أن تقرر الحكومة إعلان انتهاء حملة مكافحة الوباء، ويزيل القانون البند الحالي الذي يتطلب موافقة النواب على أي تمديد لمدة المراسيم.
 
قال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل إن "مشروع القانون سيمنح الحكومة بشكل عملي سلطات مطلقة للحكم عبر مرسوم، وتفادي الرجوع للبرلمان، دون موعد محدد للتوقف"
 
وقال متحدث باسم الحكومة   لوكالة أسوشييتد برس إن "الإجراءات الاستثنائية" والتي تسمح لحكومة أوربان بعدم الرجوع إلى البرلمان تعتبر ضرورية لمحاربة جائحة كوفيد 19" .
 
وبحسب مسودة نشرها البرلمان على موقعه   فإن القانون سيمنح الحكومة السلطة لتمديد حال الطوارئ إلى أجل غير مسمى وكذلك قدرتها على الحكم بإصدار القوانين الفورية ما يلغي شرط الحصول على موافقة البرلمان لأي تمديد.
 
كما ينص القانون على فرض أحكام بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات على أي شخص ينشر "الأخبار الكاذبة" حول الفيروس أو حول إجراءات المكافحة، ما يثير مخاوف جديدة بشأن حرية الصحافة في البلاد.
 
لكن المنتقدين يرون أن القانون هو بمثابة توقيع على بياض لأوربان، حيث تحظى حكومته بأغلبية الثلثين في البرلمان المجري.
 
المعارضون للقرار أبدوا قلقهم بشأن التدابير التي تفرض أحكاما بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات على أي شخص ينشر "الأخبارالمزيفة" حول الفيروس أو حول التدابير التي اتخذت لمكافحته .
 
وقال زولتان كوفاكس، المتحدث الدولي باسم الحكومة المجرية: "كل الانتقادات التي تأتي من مختلف الجبهات السياسية هي مثال حي على المعاييرالمزدوجة التي تستهدف المجر خلال السنوات العشر الماضية".
 
ودخلت بروكسل وبودابست في حالة توتر منذ 2018 بعد أن أطلقت حكومة فيكتور أوربان حزمة إجراءات وتغييراتٍ على قوانين الهجرة في البلاد، جعلت معها من شبه المستحيل على طالبي اللجوء الذين يقدمون طلباتهم عند الحدود الصربية، الحصول على الحماية في المجر.
 
 وأقام أوربان سياجا من الأسلاك الشائكة على طول الحدود الجنوبية لبلاده لوقف دخول المهاجرين مع وصول عشرات الآلاف من اللاجئين الهاربين من الحرب والفقر إلى شواطئ أوروبا وحدودها.
 

المجر

كورونا

البرلمان المجرى

رئيس وزراء المجر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس البرلمان المجرى يعزى فى شهداء مسجد الروضة ببئر العبد

السبت، 25 نوفمبر 2017 01:58 م

رئيس وزراء المجر يحصل على صلاحيات مطلقة لمواجهة كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 04:44 م

رئيس وزراء المجر يسعى للحصول على سلطات واسعة فى مواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 02:44 م

مصرى أصيب بكورونا فى المجر: "مخدناش الموضوع بجد وصديق سبب إصابتى"

الإثنين، 30 مارس 2020 12:23 ص

كورونا تظهر المعدن الحقيقى للمصريين.. سيدة تشكر سفارة مصر لدى المجر لدعم نجلها المريض

السبت، 28 مارس 2020 02:48 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. قرارات الحكومة لدعم سوق المال والبورصة فى أزمة كورونا

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لدعم سوق المال والبورصة فى أزمة كورونا

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لزيادة رواتب العاملين وإعفاءات الضريبة بدءا من يوليو

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لزيادة رواتب العاملين وإعفاءات الضريبة بدءا من يوليو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 31-3-2020 وعيار 24 بـ 192.67 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 31-3-2020 وعيار 24 بـ 192.67 ريال سعودى

تأجيل دعوى تعويض "الطيار الموقوف" بـ 25 مليون جنيه ضد محمد رمضان لـ7 مايو

تأجيل دعوى تعويض "الطيار الموقوف" بـ 25 مليون جنيه ضد محمد رمضان لـ7 مايو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ142 ألف عميل بـ28 مليار جنيه خلال 9 أيام

الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أوقات الحظر حتى لو نفد الرصيد

الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع لا تفصل فى أوقات الحظر حتى لو نفد الرصيد

مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

مخالفات تقطع المعاش عن المستحقين من الأرامل والأبناء والأخوة.. تعرف عليها

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

التموين تبدأ صرف مقررات شهر أبريل من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات غدًا

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

لطلاب الأول والثانى الثانوى.. تعرف على مقررات الترم الثانى فى الدراسات

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

مطالب بحسم تشريع لمنع الانتشار العشوائى للباعة الجائلين وحظر عملهم دون ترخيص

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء سادس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

إزاى تتعامل بالكاش فى زمن الكورونا؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تتعامل بالكاش فى زمن الكورونا؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة