اليونان تفرض حظر تجوال فى 5 مناطق شمالى البلاد

أعلنت السلطات اليونانية حظر التجوال في 5 مناطق شمالي البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وقال نائب وزير حماية المواطن، نيكوس هاردالياس، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، إن حظر التجول فرض في خمس مناطق شمالي اليونان، بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا.

وبحسب هاردالياس، بدأ الحجر الصحي من الساعة 20.00 مساء حتى الساعة 08.00 صباحا لغاية يوم 14 أبريل القادم.

وخلال هذه الفترة، يُحظر الدخول والخروج، باستثناء عمليات نقل المواد الغذائية والتموينية والطبية، وقال نائب الوزير "هناك أيضا قيود على حركة المواطنين لمدة 14 يوما في خمس مناطق وهي: كاستوريا، أوريستيدا، نسطوريو، زانثي، ميكي. يحظر تحرك المواطنين من الساعة 8 مساء إلى 8 صباحا".

وحث هاردالياس السكان على البقاء في منازلهم وتجنب أي تحركات خارج الحي وأي اتصال بالآخرين، مشددا على أن الوضع صعب للغاية "وأقول حرجا وخطرا...انتشر الفيروس بشكل كبير".

وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية، يبلغ عدد المصابين في اليونان بمرض "كوفيد 19" نحو 1314 حالة.