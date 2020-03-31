اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 11:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اليونان تفرض حظر تجوال فى 5 مناطق شمالى البلاد

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:43 م
اليونان تفرض حظر تجوال فى 5 مناطق شمالى البلاد كورونا
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات اليونانية حظر التجوال في 5 مناطق شمالي البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وقال نائب وزير حماية المواطن، نيكوس هاردالياس، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، إن حظر التجول فرض في خمس مناطق شمالي اليونان، بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا.

وبحسب هاردالياس، بدأ الحجر الصحي من الساعة 20.00 مساء حتى الساعة 08.00 صباحا لغاية يوم 14 أبريل القادم.

وخلال هذه الفترة، يُحظر الدخول والخروج، باستثناء عمليات نقل المواد الغذائية والتموينية والطبية، وقال نائب الوزير "هناك أيضا قيود على حركة المواطنين لمدة 14 يوما في خمس مناطق وهي: كاستوريا، أوريستيدا، نسطوريو، زانثي، ميكي. يحظر تحرك المواطنين من الساعة 8 مساء إلى 8 صباحا".

وحث هاردالياس السكان على البقاء في منازلهم وتجنب أي تحركات خارج الحي وأي اتصال بالآخرين، مشددا على أن الوضع صعب للغاية "وأقول حرجا وخطرا...انتشر الفيروس بشكل كبير".

وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية، يبلغ عدد المصابين في اليونان بمرض "كوفيد 19" نحو 1314 حالة.

 


كورونا

فيروس كورونا

اليونان

حظر تجوال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب يكرر تمديد الإغلاق حتى 30 أبريل.. ويؤكد: المسألة حياة أو موت

ترامب يكرر تمديد الإغلاق حتى 30 أبريل.. ويؤكد: المسألة حياة أو موت

الحجر الصحى ينتهى من فحص 274 راكباً عائداً من لندن ونقلهم لأحد الفنادق للعزل

الحجر الصحى ينتهى من فحص 274 راكباً عائداً من لندن ونقلهم لأحد الفنادق للعزل

متحدث الوزراء: لا نفكر الآن فى إجراءات تقييدية جديدة.. ونتائج الحظر إيجابية

متحدث الوزراء: لا نفكر الآن فى إجراءات تقييدية جديدة.. ونتائج الحظر إيجابية

وصول المصريين العالقين فى لندن بسبب فيروس كورونا إلى مطار القاهرة

وصول المصريين العالقين فى لندن بسبب فيروس كورونا إلى مطار القاهرة

حقيقة إصابة اثنين من كبار رجال الأعمال المصريين بكورونا

حقيقة إصابة اثنين من كبار رجال الأعمال المصريين بكورونا

إسرائيل تسجل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 5358

إسرائيل تسجل 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 5358

وزيرة الصحة: عدد الإصابات لكل مليون مواطن 6 إصابات فى مصر مقابل 105 عالميا

وزيرة الصحة: عدد الإصابات لكل مليون مواطن 6 إصابات فى مصر مقابل 105 عالميا

الصحة: 54 حالة إيجابية بفيروس كورونا و5 وفيات

الصحة: 54 حالة إيجابية بفيروس كورونا و5 وفيات

الصحة التركية تعلن 46 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة التركية تعلن 46 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السابع وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السابع وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

الدوري المصري وصيفا فى قائمة أغلى دوريات إفريقيا بـ137.98 مليون يورو

الدوري المصري وصيفا فى قائمة أغلى دوريات إفريقيا بـ137.98 مليون يورو

رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة