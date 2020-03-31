النيجر تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا بإجمالى 34 حالة و3 وفيات

كتب محمد تهامى زكى

سجلت وزارة الصحة العامة فى النيجر اليوم الثلاثاء، 7 حالات جديدة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالى الإصابات المؤكدة إلى 34 حالة و3 وفيات.



النيجر

يشار أن رئيس النيجر محمدو إسوفو، أعلن عن جملة من الإجراءات الجديدة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذى سجلت منه حالات إصابة فى البلاد قبل أيام.

وقال الرئيس إسوفو فى تصريح، إن الإجراءات تضمنت فرض العزل الصحى على العاصمة نيامى لمدة أسبوعين بدءًا من منتصف ليل الأحد الماضى.

الجدير بالذكر أن النيجر، اكتشفت أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى 19 مارس الجارى.

من ناحية أخرى، قال الدكتور أمجد الخولى، استشارى الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا يزداد انتشارًا خلال الفترة الأخيرة، لكن الكثير من الدول قامت بالكثير من الإجراءات الخاصة بمكافحة الفيروس، ومن المفترض أن يظهر أثر هذه الإجراءات خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن العالم الآن أصبح قرية صغيرة مع سهولة حركة الطيران، ولهذا وجود أى بؤرة مصابة بفيروس كورونا فى أى مكان بالعالم تهدد العالم أجمع.

وأضاف الخولى، أن الحالات بدأت تقل فى الصين، ولكن الإجراءات الخاصة بمكافحة هذا الفيروس، ما زالت مشددة فى بكين، مشيرا إلى أن فيروس كورونا انتشر بشكل سريع فى إيران، ووصلت عدد الحالات لـ35 ألف حالة حتى الآن، وفى السعودية هناك 1300 حالة مصابة.

وأضاف الخولى، إن مراحل انتشار فيروس كورونا تبدأ بخلو الدولة من وجود أى حالات ثم توافد حالات مصابة من الخارج، ثم انتقال الفيروس بشكل محدود فى التجمعات البسيطة ومن ثم يصل إلى المستوى الشعبي.

وأكد الخولى، أن الفترة الحالية فاصل، مؤكدا أن الأمر مرهون على الالتزام بالحجر الصحى وعدم الاختلاط ووعيهم، مشيرا إلى أنه فى حال الالتزام بالإجراءات الاحترازية فإن المرض سيختفى وفرص انتشاره ستزول وذلك بناء على تجارب دول كثيرة.

وأوضح أن مصر فى المرحلة الأولى، والانتشار محدود وهذا يمثل عبء أكبر على الدولة لأنها تحاول عدم الوصول للمرحلة التالية التى ينتشر فيها المرض بشكل كبير يصعب السيطرة عليه، مشيرا إلى أن الفرصة سانحة أمام المواطنين لتقليل انتشار المرض.