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الفيديوكونفرانس بديل آمن لاجتماعات وكيل صحة المنوفية بمديرى الإدارات

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:06 ص
الفيديوكونفرانس بديل آمن لاجتماعات وكيل صحة المنوفية بمديرى الإدارات وكيل صحة المنوفية أثناء تفعيل الفيديو كونفرانس مع الإدارات الطبية
المنوفية - محمد فتحى

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بدأت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية ، فى تفعيل تجربة فيديو conference لجميع الأطباء مديرى الإدارات الطبية بالمنوفية ، تحت رعاية الدكتور نصيف حفناوى العفيفى ، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، وبحضور الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل المديرية ، وذلك فى إطار مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد ورفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى واتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة انتشار العدوى والخروج من الأزمة التى تجتاح العالم. 

يأتى ذلك من أجل اختصار الوقت والمجهود وسرعة تواصل المعلومات من مديرى الإدارات والدكتور نصيف الحفناوى وكيل الوزارة ، وقيادات المديرية ، وكانت البداية مع الدكتورة فاطمة مرزوق ، مديرة إدارة أشمون الطبية .

ويذكر أنه قد أكد الدكتور نصيف حفناوى العفيفى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أن جميع الحالات المخالطة للثلاث حالات الذين ثبت إصابتهم بكورونا سلبية.

وتوجه حفناوى، برسالة طمأنة للجميع، وأن يكونوا حريصين فى التعامل ويقوموا بالإجراءات الاحترازية حتى يتمكنوا من إكمال الأمور على خير دون مصابين جدد .

وأن عدد الحالات التى تم التأكد من إصابتها بفيروس الكورونا بمحافظة المنوفية، وصل إلى ثلاث حالات قادمة من خارج مصر، وكانت الحالة الأولى لمصرى قادم من إيطاليا إلى مركز تلا " س ع ف "، وكان يظهر عليه أعراض البرد وبالتحليل الأول لم يظهر ومع مرور الوقت زاد عليه المرض فقررت الصحة التحليل له مجددا وظهر ايجابي، وتم نقلة من  مستشفى حميات شبين الكوم إلى مستشفى العجمى .

والحالة الثانية هى لطبيبة فى مستشفي اشمون  " ا م ع " من قرية طهواى بأشمون عائدة من المملكة كانت في العمرة ومع عودتها أصر وكيل وزارة الصحة علي التحليل وظهر إيجابى، والحالة الثالثة لحالة" م ح ح " معتمر من منوف وبالتحليل له ثبتت الإصابة، وتم النقل من مستشفى حميات منوف إلى مستشفى العجمى، لافتا إلى أنه تم نقل المصابين الثلاث إلى مستشفي عزل خارج المحافظة لتلقى العلاج .

وأكد حفناوى أنه تم اخذ عينات من المخالطين للحالات الثلاث وهم حاليا تحت الفحص، وتم تطهير أماكن تواجدهم بالكامل، لافتا إلى أن الحالات بصحة جيدة ولا وفيات بين الحالات وجارى متابعة المخالطين بشكل كبير.

 


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