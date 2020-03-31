الحكومة السودانية ترحب باعلان الحركة الشعبية تمديد وقف اطلاق النار

رحبت الحكومة السودانية بإعلان رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال القائد عبدالعزيز الحلو عن تمديد وقف الأعمال العدائية.

وعدت في بيان صادر عنها التمديد إعلان خطوة مهمة تُظهر إرادة سياسية ورغبة قوية لتحقيق سلام شامل ومستدام.

وأكدت الحكومة السودانية التزامها القاطع بقرارها السابق القاضي بوقف إطلاق النار الشامل في كل مناطق السودان، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى توقيع اتفاق إنساني ووقف إطلاق نار مشترك يبعث الأمل للمواطنين في مناطق النزاع والشركاء الإقليميين والدوليين وتوقيع اتفاق سلام شامل.

وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح ، إن اللجنة العليا للطوارئ الصحية ، التابعة لمجلس الدفاع والأمن القومى ، قررت تمديد ساعات حظر التجول، ليبدأ من السادسة مساء، بدلا من الثامنة، وحتى السادسة صباحا، وذلك اعتبارا من غد.

وعقدت اللجنة العيا للطوارئ الصحية فى السودان اجتماعا مساء الأحد، واستمعت لتقارير عن آخر التطورات فيما يخص فيروس كورونا، وسبل مكافحته.

وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت تسجيل 6 اصابات بفيروس كورونا، كلها لعائدين من الخارج، وتوفيت إحداها، وقال صالح إن المحال التجارية غير المرتبطة بالسلع الغذائية ستُغلق من الساعة الرابعة عصرا.