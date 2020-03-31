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الجمعية التعاونية المركزية فى الغربية تتبرع بـ 250 ألف جنية لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 11:59 ص
الجمعية التعاونية المركزية فى الغربية تتبرع بـ 250 ألف جنية لمواجهة فيروس كورونا وكيل زراعة الغربية
الغربية - محمد طارق

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قامت الجمعية التعاونية المركزية التابعة لمديرية الزراعة بمحافظة الغربية ، بالتبرع بشيك إلى صندوق تحيا مصر بمبلغ 250 الف جنية لمواجهة فيروس كورونا ، بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالغربية ، وذلك إيمانا من الجمعية بدور جميع المؤسسات الموجودة بالتضافر لمواجهة تلك المرض  .

وأكد صادق حتاتة رئيس مجلس إدارة الجمعية ، أنة بعد التشاور مع الأعضاء بحضور وكيل وزارة الزراعة ، قرر دعم صندوق تحيا مصر بمبلغ 250 ألف جنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مشيدا بالخطوات التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مواجهة تلك الأزمة ، من خلال حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية ، مشيرا أن الرئيس أعلن عدة مرات أن حياة المواطن المصرى اهم من اى تدعيات يمكن أن تحدث على الإقتصاد  .

ومن جانبه أشاد المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بدور الجمعية التعاونية والذى يظهر دائما فى المواقف الصعبة التى تمر بها البلاد ، ودعا عبد الجواد جميع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى بالتبرع لصندوق تحيا مصر لمساندة الدولة فى تلك الظروف التى تمر بها .

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صورة ضوئية من مبلغ التبرع

 


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