اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:54 م
خالد صلاح
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الأمم المتحدة تعلن عن 9 حالات مصابة بفيروس كورونا بين موظفيها فى جنيف

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:46 م
الأمم المتحدة تعلن عن 9 حالات مصابة بفيروس كورونا بين موظفيها فى جنيف محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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أعلنت الأمم المتحدة، عن إصابة 9 حالات بين موظفيها فى جنيف بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت المنظمة - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن تلك الحالات شملت حالتين بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد)، وحالتين في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وحالة واحدة من موظفى آلية التحقيق المستقلة لميانمار، وحالة واحدة في مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وحالة واحدة فى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى جانب حالتين بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وأكدت المنظمة أنه يتم اتخاذ التدابير الاحترازية فى كل حالة من تلك الحالات، وأنه تم وضع المتابعة الطبية المناسبة واتباع البروتوكولات المتفق عليها مع سويسرا (البلد المضيف)، منوهة إلى أنها تعمل بشكل وثيق مع الحكومة السويسرية ومنظمة الصحة العالمية فيما يتعلق وشئون الوقاية والتأهب.  


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