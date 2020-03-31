اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:37 م
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اصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:21 م
اصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية تصادم سيارات - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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أصيب 7 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة ، فى حادث تصادم بين سيارتين بمحافظة الشرقية ، وتم نقل المصابون إلى مستشفى بلبيس العام لتلقى الإسعافات الأولية ، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وإخطار النيابة العامة بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية .

تلقى اللواء عاطف مهران ، مدير أمن الشرقية ، إخطاراً من العميد عمرو رءوف ، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل ، وسيارة مكروباص، بنزلة كوبرى بلبيس إتجاه أبوحماد .

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بسحجات وكدمات ، وتوجهت سيارات الإسعاف ، وتم نقل المصابون إلى مستشفى بلبيس العام ، لتلقى الإسعافات الأولية .

وفى سياق متصل ، أصيب 10 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة ، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، أعلي الطريق الإقليمي ، نزلة العاشر من رمضان ، بمحافظة الشرقية ، وتم نقل المصابون إلى مستشفى بلبيس العام لتلقي الإسعافات الأولية ، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وإخطار نيابة بلبيس ، برئاسة أحمد خطاب ، رئيس النيابة ، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية .

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم أعلي الطريق الإقليمي نزلة العاشر من رمضان، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بسحجات وكدمات وتوجهت سيارات الإسعاف وتم نقل المصابون إلي مستشفي بلبيس العام، لتلقي الإسعافات الأولية، وتبين من التحريات الأولية، إنقلاب سيارة مكروباص محملة بعدد 14 راكب، بسبب إنفجار أحدي إطارات السيارة .

 


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