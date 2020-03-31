اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى باكستان إلى 1914 حالة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:06 م
ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى باكستان إلى 1914 حالة كورونا ارشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 1914 حالة، منها 12 حالة في وضع حرج، وفقاً لآخر إحصاء صدر اليوم عن المركز الوطني المعني برصد تطورات كورونا في باكستان.
كما ارتفعت حصيلة الضحايا في عموم باكستان إلى 26 حالة وفاة، وتماثل 58 شخصاً من المصابين للشفاء.
وتصدر إقليم السند مجدداً قائمة الأقاليم الباكستانية الأكثر تضرراً بفيروس كوروناً، حيث ارتفع عدد المصابين فيه إلى 676 حالة، يليه إقليم البنجاب الذي ارتفعت فيه محصلة المصابين إلى 652 حالة، وإقليم خيبر بختونخواه 221 حالة، وإقليم بلوشستان 153 حالة، وإقليم جيلجت بلتستان 148 حالة، وإقليم كشمير الحرة 6 حالات.
وفي العاصمة الفيدرالية إسلام آباد ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى 58 حالة.
وتخضع جميع الأقاليم الباكستانية للإغلاق الكامل للحد من انتشار فيروس كورونا، وتسهم قوات الجيش في دعم السلطات المدنية في فرض حظر التجوال في الأحياء السكنية التي ظهرت فيها حالات الإصابة بهذا الفيروس المهلك.

كورونا

باكستان

فيروس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة التركية تعلن 46 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة التركية تعلن 46 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السابع وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السابع وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

الدوري المصري وصيفا فى قائمة أغلى دوريات إفريقيا بـ137.98 مليون يورو

الدوري المصري وصيفا فى قائمة أغلى دوريات إفريقيا بـ137.98 مليون يورو

رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع

بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

بريطانيا تسجل 367 حالة وفاة بسبب كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو"

مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو"

السيسى: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا جيدة وتدعو للاطمئنان

السيسى: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا جيدة وتدعو للاطمئنان

إنفو جراف.. طرق شراء الشهادة ذات فائدة 15%

إنفو جراف.. طرق شراء الشهادة ذات فائدة 15%

الكرملين: بوتين يخضع لفحوصات خاصة بفيروس كورونا

الكرملين: بوتين يخضع لفحوصات خاصة بفيروس كورونا

الإفتاء: رفع القرآن الكريم فى مكبرات الصوت بالمساجد إفساد فى الأرض.. فيديو

الإفتاء: رفع القرآن الكريم فى مكبرات الصوت بالمساجد إفساد فى الأرض.. فيديو

إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

إنفوجراف.. تعرف على خطة الدولة لزيادة دعم أصحاب المعاشات

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لدعم سوق المال والبورصة فى أزمة كورونا

إنفوجراف.. قرارات الحكومة لدعم سوق المال والبورصة فى أزمة كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة