أمن الإسكندرية يضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المساكن

الإسكندرية أسماء على بدر

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط شخصين بالإسكندرية قاما بارتكاب (10) حوادث سرقة مساكن، وإعادة المسروقات، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.

البداية أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (عاطلان – لهما معلومات جنائية - مُقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) ، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب" مُتخذان من دوائر أقسام شرطة (أول المنتزه ، سيدى جابر ، الدخيلة) مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (10) حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج على القانون وتجار السلاح والمخدرات، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط "224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكما قضائيا متنوعا".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.