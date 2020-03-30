اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 04:31 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

وفاة شيف 19 عاما يعيش فى لندن بعد إصابته بفيروس كورونا.. اعرف حكايته

الإثنين، 30 مارس 2020 03:00 م
وفاة شيف 19 عاما يعيش فى لندن بعد إصابته بفيروس كورونا.. اعرف حكايته لوكا مع صديقه
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توفي الشيف لوكا دي نيكولا، من نيريتو في إيطاليا، ويعيش فى لندن، البالغ  19 عاما، بعد تعرضه للإصابة بالفيروس التاجي كورونا، ففي البداية ظهرت عليه بعض الأعراض وهي  سعال وارتفاع شديد في حرارة الجسم، لمدة أسبوع قبل أن تسوء حالته الصحية.

وذهب لوكا للطبيب وأخبره  بالأعراض التي يعاني منها، ولكن الطبيب أكد أنه ليس هناك شيء مقلق علي الإطلاق ، ولكن سرعان ما تعرض  للإغماء في منزله وترتب علي ذلك نقله إلى مستشفى شمال ميدلسكس، وثبت أن الرئة تعرضت للفشل، وأسفر عن ذلك وفاته على الفور.

لوكا مع صديقه
لوكا مع صديقه

 

ووفقا لما نشرته جريدة " .dailymail" البريطانية، فإن لوكا دي نيكولا ، شاب يبلغ من العمر 19 عاما، يعمل شيف  في مطعم خاص بعائلته  في منطقة إنفيلد  ، شمال لندن ، مع والدته كلاريسا وشريكها فينتشينزو.

وعن وفاة لوكا، قالت عائلته : إنه كان بصحة جيدة، ويتناول أفضل الأطعمة الصحية، ولا يدخن، ورياضي، وهذا ما جعلنا نشعر بالصدمة الشديدة نتيجة لوفاته.

وقالت جيادا، عمة لوكا،  أنه كان يعاني من سعال وارتفاع في حرارة الجسم، وبعد الذهاب للطبيب قام بإعطائه علاجات خاصة بخفض الحرارة، ولكن حالته ازدادت سوء،  وأكد له الطبيب أنه لا داعي للقلق من كورونا لأنه صغير في السن، وقوي، ولكن تدهورت حالته بعد أيام وشعر بألم شديد في الصدر ، وعدم القدرة علي التقط أنفاسه.

لوكا وقصة وفاته
لوكا وقصة وفاته

 

وأكملت العمة، أن والدته اتصلت علي الفور بسيارة الإسعاف، ولكن بعد الكشف عليه ثبت أن الرئة أصحبت مليئة بالدم والماء وانهارت، وتم نقلة للعناية المركز في مستشفي نورث ميدلسكس في لندن ، ولكنه توفي علي الفور.

وأكدت العمة، أنها تشعر بالقلق الشديد بعد وفاته، وتخشي أن تكون الأم وشريكها في العمل تعرضا أيضا للإصابة بالفيروس التاجي، ولكن الأطباء في المستشفي طلبوا منهم  عزل أنفسهم لمدة أسبوعين، دون  اختبارها أو إعطائهم لأي علاجات.

 


كورونا

الوفاة بسبب كورونا

كورونا والوفاة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة