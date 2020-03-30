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وزير القوى العاملة: 1.3 مليون عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم حتى الآن

الإثنين، 30 مارس 2020 02:30 م
وزير القوى العاملة: 1.3 مليون عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم حتى الآن محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن عدد العمالة غير المنتظمة التي قامت بالتسجيل عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة تخطت اليوم الإثنين، المليون بنحو 300 ألف عامل مسجله 100 ألف عامل فى يوم واحد.
 
وأكد الوزير أنه يتابع، على مدار الساعة يوميا، تسجيل هذه الفئة عبر المنظومة الإلكترونية للوزارة، الذى بدأ منذ أسبوع، وحتى الآن، حيث قام مليون و300 ألف بتسجيل أنفسهم.
 
وأشار سعفان إلى أنه يجرى تدقيق بيانات العمالة التى تقوم بالتسجل أولا بأول، تمهيدا للنظر فى رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم فى ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها،  من خلال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارتى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والجهات المعنية الأخرى.
 
وشدد وزير القوى العاملة على أن ذلك يأتى  فى إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة  الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أى تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
 
وأكد سعفان ، ضرورة قيام العمالة غير المنتظمة بالإسراع بتسجيل أنفسهم باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لرعايتها في تلك الظروف الاستثنائية، موضحا، كيفية التسجيل على الموقع باتباع الخطوات الآتية:
 
·     الدخول إلى الموقع الرسمى للوزارة من خلال الرابط التالى: http://www.manpower.gov.eg/
 
·     اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.
 
·     اختيار اضغط هنا للتسجيل.
 
·     املأ بيانات الاستمارة.
 
·     اضغط  على إرسال.
 

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