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وزير الأوقاف: عقوبة فتح أى مسجد خلال فترة الإغلاق هى إنهاء الخدمة مباشرة

الإثنين، 30 مارس 2020 11:59 ص
وزير الأوقاف: عقوبة فتح أى مسجد خلال فترة الإغلاق هى إنهاء الخدمة مباشرة تعقيم المساجد لمواجهة كورونا
كتب - إسماعيل رفعت

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على جميع العاملين بها استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد غلقًا تامًا إلى حين زوال علة الغلق وإعلان الوزارة لذلك، مع تحذير جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أى تراخٍ فى التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة.

وشدد الوزير، فى بيان له، أن إنهاء خدمة أي مقصر في ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر وما يمكن أن يؤدي إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع.

وللإبلاغ عن أي مخالفة في ذلك يتم الاتصال بالخط الساخن : 01008806466 ، أو التسجيل على الرابط التالي المخصص لذلك على موقع الوزارة.

وقال الوزير، إن قضية مواجهة كورونا لم تعد مسألة عادية ، بل هى تحدٍ جدى كبير ، فمواجهة انتشار كورونا اختبار صعب لإرادة الدول والشعوب، فالنجاح المبكر لأى دولة فى مواجهة انتشار هذا الوباء يعني قدرتها على العبور نحو مستقبل أفضل وتعافي اقتصادها أسرع، واعتبارها أنموذجا متميزا فى إدارة الأزمات و القدرة على مواجهتها، ولفت الوزير إلى أنه في حين أن تفشي الوباء فى أى دولة من الدول وعدم تمكنها من التخلص السريع من آثاره المدمرة صحيًّا واقتصاديًّا سيعوق بالطبع تقدمها لسنوات، مما يجعل من مواجهة هذا الوباء والعمل على التخلص السريع منه ومن آثاره تحديًا حقيقيًّا يتطلب عزيمة وإصرارا كبيرين من الدول والشعوب على تخطي هذه المحنة ، ولا يتأتى ذلك ولا يمكن أن يتأتى إلا بالاستجابة السريعة لتوجيهات مؤسسات الدولة فى الإجراءات الوقائية، واستخدام أقصى درجات الحسم مع المخالفين.

وأشار الوزير، إلى تأكيد كثير من المراقبين والمحللين الدوليين أن عالم الغد لن يكون عالم الأمس، بل إن ما تسفر عنه آثار انتشار هذا الفيروس ربما تسهم في إعادة تشكيل كثير من التحالفات الدولية والإقليمية في كثير من مناطق العالم ، وربما تغير موازين القوى في كثير من مناطق العالم بل ربما موازين القوى الدولية .


وزاره الاوقاف

كورونا

فصل

غلق المساجد

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