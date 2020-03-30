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نقابة الصيادلة بالمنوفية تطلق مبادرة "العطاء لخط الدفاع الأول "

الإثنين، 30 مارس 2020 02:42 م
نقابة الصيادلة بالمنوفية تطلق مبادرة "العطاء لخط الدفاع الأول " شعار نقابة الصيادلة
المنوفية - محمود شاكر

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أطلقت نقابة الصيادلة بالمنوفية مبادرة " العطاء لخط الدفاع الأول "،من خلال فتح باب التبرع لجموع الصيادلة على حساب خاص بالنقابة لمواجهة وباء الكورونا،وتوجيه كافة التبرعات على هذا الحساب لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية ، للاسهام بتوفير كافة مستلزمات الوقاية والأجهزة الطبية لجميع العاملين بمستشفيات المنوفية،فى إطار المشاركة المجتمعية للأفراد والمؤسسات والتكاتف مع المجهودات العظيمة المبذولة من الدولة لمواجهة الوباء والعبور بالوطن لبر الأمان .

ومن جانبه أكد مجلس نقابة صيادلة المنوفية برئاسة الدكتور مصطفى سلام ، على دور صيادلة مصر العظيم ، فى التفانى والإخلاص للمهنة والوطن والمجتمع ، وثباتهم الدائم فى مقدمة الصفوف لخدمة الوطن وشعبه العظيم فى ظل كافة الظروف والأزمات ، مناشدا كافة المؤسسات والأفراد بالتكاتف مع الدولة لمواجهة تلك الأزمة وتعزيز الجهود المبذولة .

 

 

 


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