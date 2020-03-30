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مفاجأة.. بيع منزل عبد الحليم حافظ بالشرقية بـ 45 ألف جنيه.. فيديو

الإثنين، 30 مارس 2020 03:49 م
مفاجأة.. بيع منزل عبد الحليم حافظ بالشرقية بـ 45 ألف جنيه.. فيديو الراحل عبد الحليم حافظ
الشرقية - فتحية الديب

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قال سيد على داوود مزاع من أهالي قرية الحلوات مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية وأحد الذين عملوا مع العندليب قبل وفاته، إنه تم بيع منزل الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بالقرية، بمبلغ 45 ألف جنيه، قبل وفاة الحاجة علية على شبانة الشقيقة الكبرى للعندليب.

وأوضح أنه عاصر الفنان الراحل منذ أن كان عمره 20 سنة، مؤكدا أنه تبرع للقرية ببناء مسجد ووحدة صحية، مؤكدا أنه اشترى مكنة توليد كهرباء للقرية، لتصبح أول قرية بالمحافظة يتم ادخال فيها الكهرباء.

وأضاف أنه كان يأتي الى القرية وقت زيارتها، ويجلس معهم، ويتناقش معهم في امورهم الشخصية، مؤكدا أن شقيقته كانت تحى ذكراه في القرية حتى وفاتها.

وتمر اليوم الاثنين الذكرى الـ43 على رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذى رحل عن عالمنا فى 30 مارس 1977، عن عمر ناهز 48 عاماً.

ولد عبد الحليم حافظ فى قرية الحلوات التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية فى 21 يونيو 1929، وكان الابن الأصغر بين أربعة أخوة هم إسماعيل، ومحمد، وعلية، وقد توفيت والدته بعد ولادته بأيام، وقبل أن يتم عامه الأول توفى والده ليعيش يتيم الوالدين، وعاش فى بيت خاله الحاج متولى عماشة وكان دائم اللعب مع أولاد عمه فى ترعة القرية، ومنها انتقل إليه مرض البلهارسيا، الذى عانى منه كثيرا.

 

 

 

 

 


عبد الحليم حافظ

الشرقيه

العندليب

ذكرى وفاه عبد الحيم حافظ

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