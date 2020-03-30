اليوم السابع
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مصرع مسنة فى حادث تصادم أثناء عبورها الطريق الزراعى بالبحيرة

الإثنين، 30 مارس 2020 03:53 م
مصرع مسنة فى حادث تصادم أثناء عبورها الطريق الزراعى بالبحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقيت اليوم سيدة مسنة مصرعها إثر اصطدامها بسيارة مسرعة اثناء عبورها الطريق بمرمز كفر الدوار بالبحيرة، كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطاراً بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين وصول" شادیه خ. ا "65 سنة، إلى مستشفى كفر الدوار جثة هامدة إثر اصطدامها بإحدى السيارات بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى خلال عبورها الطريق، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار  تحت تصرف النيابة العامة.

يذكر أنه أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز  وادى النطرون بالبحيرة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى، أسفر الحادث عن اصابة  3 اشخاص وتم نقلهم الى  مستشفى وادى النطرون لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان مركز حوش عيسى بالبحيرة قد شهد  اصابة 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة، وبالفحص تبين إصابة 10 أشخاص بكسور  بالجسم فى حادث  انقلاب سيارة نصف نقل بطريق "أبو المطامير- حوش عيسى " وتم نقل المصابين الى مستشفى حوش عيسى العام لاسعافهم وتلقى العلاج اللازم ، كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

 


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