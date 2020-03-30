مصرع مزارع صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بالمحلة

الغربية - عادل ضرة

لقى مزارع يبلغ من العمر 40عاما، مقيم بمركز المحلة بمحافظة الغربية، مصرعه أسفل عجلات قطار طنطا – المنصورة، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالمحلة، انتقلت سيارة اسعاف وشرطة النجدة لمكان الحادث، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بمصرع شخص صدمه قطار طنطا – المنصورة، انتقلت قوة امنية لمكان البلاغ، وتبين ان المتوفي يدعى"س.ا" 40سنة مقيم بمركز المحلة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى واقعة أخرى سيطرت قوات الحماية المدنية بالمحلة، علي حريق هائل اندلع فى مزرعة دواجن بعزبة الشرقية مركز المحلة بمحافظة الغربية، وتسببت النيران فى نفوق كبيرة من الدواجن.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة، باندلاع حريق هائل فى مزرعة دواجن بعزبة الشرقية، بسبب ماس كهربي، وادت النيران إلى نفوق كمية كبيرة من الدواجن

انتقلت 3سيارات مطافي لمكان البلاغ، وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.