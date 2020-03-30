اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 10:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد يوجه بتشغيل مجزر دواجن بقرية المنيرة بتكلفة 2,5 مليون جنيه

الإثنين، 30 مارس 2020 09:11 م
محافظ الوادى الجديد يوجه بتشغيل مجزر دواجن بقرية المنيرة بتكلفة 2,5 مليون جنيه محافظ الوادى الجديد يتفقد تجهيزات مجزر الدواجن بقرية المنيرة
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الإثنين، الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بتشغيل المجزر النصف الآلي بقرية المنيرة شمال مدينة الخارجة بداية شهر أبريل المقبل.

أكد الزملوط، خلال تفقده للمجزر اليوم، الانتهاء بنسبة كبيرة من أعمال انشاءات وتجهيز مشروع المجزر لذبح دواجن بطاقته الإنتاجية 1500 دجاجة/ ساعة، ويحتوي على ثلاجات لحفظ الدواجن طازجة ومجمدة بطاقه تخزين 50  طنا، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت2.5 مليون جنيه.

ووجه الزملوط، بسرعة تشغيل المجزر في موعد غايته 10 إبريل المقبل، وذلك لخدمة مشروعات تربيه الدواجن بالمحافظة، مشددا بضرورة تشغيله بعماله من أبناء المحافظة.

كما وجه المحافظ، بفتح منافذ بيع بمراكز المحافظة وذلك لتوفير الدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين، وكذلك دراسة التعاقد مع فروع المصرية ماركت لعرض وبيع المنتجات بها، لمواجهة استغلال التجار ومحاولاتهم رفع الأسعار خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من تطبيق إجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن محافظة الوادى الجديد تخلو تماما من المجازر الخاصة بالدواجن حتى الآن حيث أن المجازر الموجودة بها لا تعمل ولم يتم تشغيلها بصورة منتظمة وهو ما استدعى الطب البيطري للسماح لأصحاب الرياشات بالذبح وفقا لاشتراطات الطب البيطرى المحددة حيث يجري نقل الطيور من المزارع بتصاريح للذبح بعد توقيع الكشف البيطري عليها والتأكد من خلوها من الأمراض ويتم نقلها تحت إشراف بيطري الي الرياشات ليتم ذبحها وبيعها للمواطنين.

 

 

 


تقارير مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار عاجله

اخبار اليوم

الوادى الجديد

ذبح الدواجن بالوادى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسعار الدواجن اليوم.. انخفاض سعر الكيلو من المزرعة لـ25 جنيه

الإثنين، 30 مارس 2020 01:35 م

بيع وذبح الدواجن بالأسواق والشوارع ينذر بقنبلة موقوتة لتفشى الفيروسات والأوبئة.. مطالبات للمحافظين بسرعة إصدار قرارات على غرار محافظ الدقهلية لمنع تداول الدواجن الحية

الأحد، 29 مارس 2020 11:36 م

أسعار الدواجن اليوم من المزرعة..الكيلو بـ26 جنيها وكرتونة البيض بـ30.5جنيه

الأحد، 29 مارس 2020 01:46 م

فرحة فى الدقهلية بعد قرار المحافظ بتنفيذ القانون 70 لمنع نقل الطيور الحية.. الأهالى: القرار لصالح المواطنين ويضمن خلو الدواجن من الأمراض لخضوعها للإشراف طبى.. ويؤكدون: الذبح العشوائى يهدد صحتنا

الأحد، 29 مارس 2020 01:42 م

سقوط صاحب مجزر بحوزته 3 طن دواجن فاسدة فى منطقة المرج

الأحد، 29 مارس 2020 01:18 م

خطوة أولى من الحكومة نحو قرار شامل.. محافظ الدقهلية يطبق القانون 70 لمنع تداول الدواجن الحية لمواجهة التلوث والأمراض.. ويؤكد: قروض ميسرة لأصحاب المحلات لتجهيز المحلات بالثلاجات وتوفير سيارات مبردة لنقل الدواجن

الأحد، 29 مارس 2020 12:26 ص

شعبة الثروة الداجنة تطالب بالسماح لسيارات نقل الدواجن خلال أوقات الحظر

السبت، 28 مارس 2020 06:23 م

مطالبات للحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق بعد ارتفاع اسعار الدواجن

السبت، 28 مارس 2020 12:54 م

"الثروة الداجنة": الأسعار مستمرة فى الانخفاض بالأسواق

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:00 ص

ضبط محل يقوم بإستخدام استيكرات مزورة لبيع الدواجن المذبوحة بدمياط

الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:02 م

رسالة طمأنينة من اتحاد منتجى الدواجن.. توفير اللحوم البيضاء ومصنعاتها وبيض المائدة واستمرار الإنتاج.. نبيل درويش: لدينا مخزون للخامات والأعلاف والأدوية واللقاحات.. ونشكر الدولة لتيسير استيراد المدخلات

الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة البيئة تكشف كيفية التخلص الآمن من النفايات الطبية

وزيرة البيئة تكشف كيفية التخلص الآمن من النفايات الطبية

فيديو.. خطوات الاستعلام أو تسجيل شكوى فى تكافل وكرامة

فيديو.. خطوات الاستعلام أو تسجيل شكوى فى تكافل وكرامة

في الحظر أحلى.. قلعة صلاح الدين تتألق بأنوارها كما لم ترها من قبل

في الحظر أحلى.. قلعة صلاح الدين تتألق بأنوارها كما لم ترها من قبل

مصادر طبيبة: فيروس كورنا لا يعيش فى الجثث ويتكاثر داخل الجسد الحى

مصادر طبيبة: فيروس كورنا لا يعيش فى الجثث ويتكاثر داخل الجسد الحى

رئيس حماية المستهلك: عقوبة استغلال المواطنين فى هذه الظروف تصل 2 مليون جنيه

رئيس حماية المستهلك: عقوبة استغلال المواطنين فى هذه الظروف تصل 2 مليون جنيه

من داخل الحجر الصحى المنزلى.. كيف احتفل سيرجيو راموس بعيد ميلاده وسط عائلته

من داخل الحجر الصحى المنزلى.. كيف احتفل سيرجيو راموس بعيد ميلاده وسط عائلته

على ناصية شارع إيامى ساكن مع أحزانى.. أغنية حسن شاكوش الجديدة لمسلسل البرنس

على ناصية شارع إيامى ساكن مع أحزانى.. أغنية حسن شاكوش الجديدة لمسلسل البرنس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 30-3-2020 وعيار 24 بـ196.27 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 30-3-2020 وعيار 24 بـ196.27 ريال سعودى

الصحة: 47 إصابة كورونا.. وارتفاع حالات الشفاء إلى 150.. ووفاة واحدة

الصحة: 47 إصابة كورونا.. وارتفاع حالات الشفاء إلى 150.. ووفاة واحدة

هل هناك علاقة بين الدرن وانخفاض إصابات كورونا بالشرق الأوسط؟

هل هناك علاقة بين الدرن وانخفاض إصابات كورونا بالشرق الأوسط؟

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السادس وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السادس وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

أخبار مصر.. الحكومة تقرر عدم قطع المياه عن العدادات مسبقة الدفع خلال الحظر

أخبار مصر.. الحكومة تقرر عدم قطع المياه عن العدادات مسبقة الدفع خلال الحظر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة