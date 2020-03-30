محافظ الوادى الجديد يوجه بتشغيل مجزر دواجن بقرية المنيرة بتكلفة 2,5 مليون جنيه

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

وجه محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الإثنين، الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بتشغيل المجزر النصف الآلي بقرية المنيرة شمال مدينة الخارجة بداية شهر أبريل المقبل.

أكد الزملوط، خلال تفقده للمجزر اليوم، الانتهاء بنسبة كبيرة من أعمال انشاءات وتجهيز مشروع المجزر لذبح دواجن بطاقته الإنتاجية 1500 دجاجة/ ساعة، ويحتوي على ثلاجات لحفظ الدواجن طازجة ومجمدة بطاقه تخزين 50 طنا، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت2.5 مليون جنيه.

ووجه الزملوط، بسرعة تشغيل المجزر في موعد غايته 10 إبريل المقبل، وذلك لخدمة مشروعات تربيه الدواجن بالمحافظة، مشددا بضرورة تشغيله بعماله من أبناء المحافظة.

كما وجه المحافظ، بفتح منافذ بيع بمراكز المحافظة وذلك لتوفير الدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين، وكذلك دراسة التعاقد مع فروع المصرية ماركت لعرض وبيع المنتجات بها، لمواجهة استغلال التجار ومحاولاتهم رفع الأسعار خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من تطبيق إجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن محافظة الوادى الجديد تخلو تماما من المجازر الخاصة بالدواجن حتى الآن حيث أن المجازر الموجودة بها لا تعمل ولم يتم تشغيلها بصورة منتظمة وهو ما استدعى الطب البيطري للسماح لأصحاب الرياشات بالذبح وفقا لاشتراطات الطب البيطرى المحددة حيث يجري نقل الطيور من المزارع بتصاريح للذبح بعد توقيع الكشف البيطري عليها والتأكد من خلوها من الأمراض ويتم نقلها تحت إشراف بيطري الي الرياشات ليتم ذبحها وبيعها للمواطنين.