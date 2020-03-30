اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 02:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ماذا يفعل المتعافى من فيروس كورونا؟.. أستاذ بجامعة هارفارد يجيب

الإثنين، 30 مارس 2020 01:30 ص
ماذا يفعل المتعافى من فيروس كورونا؟.. أستاذ بجامعة هارفارد يجيب كورونا
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
في ظل انتشار فيروس كورونا "الفيروس المستجد" ما الذى يمكن أن تفعله لو أصبت بكورونا وتم شفاؤك، أستاذ بجامعة هارفارد د. أسامة حمدى أستاذ الأمراض الباطنة والسكر الأستاذ بجامعة هارفارد، يجيب كما يلى:
 
 
١- إن كنت لن تجري تحليلًا جديدًا للفيروس فلا تغادر منزلك إلا بعد مرور ٣ أيام على عودة حرارتك الى الحرارة العادية ٣٧ درجة مئوية وإختفاء جميع الأعراض تمامًا.
 
٢- إذا كنت ستجري تحليلًا جديدًا للفيروس فيجب أن يكون التحليل سلبى مرتين بينهما ٢٤ ساعة على الأقل قبل السماح بمغادرة المنزل.
 
٣- برغم أن الإصابة بالفيروس تولد عادةً مناعة مدى الحياة إلا أننا لا نعرف حتى الآن إن كان هذا هو الحال مع هذا الفيروس الجديد بمعنى أننا لا نعرف إن كنت معرضًا للإصابة به مرة ثانية أم لا.
يذكر أن جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، قال إن الرئيس السيسى من أكثر رؤساء الدول الذين يتحدثون عن صحة المواطنين، مؤكدا: أن مصر من الدول القليلة التي رصدت مبالغ ضخمة لمواجهة كورونا.
وتوجه ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بالتحية للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لتعاملها مع الملف بشكل جيد، مؤكدا أن نظام الترصد الوبائى في مصر من أقوى أنظمة الترصد الموجودة بإقليم شرق المتوسط، مؤكدا  أن مصر من أوائل الدول التي طبقت نظام الترصد الوبائى في منطقة الشرق الأوسط.

 


كورونا

فيروس كورونا

الاصابه بكورونا

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مكرم محمد: الالتزام بتوجيهات الحكومة يقلل من مخاطر كورونا.. ودور الإعلام مهم

مكرم محمد: الالتزام بتوجيهات الحكومة يقلل من مخاطر كورونا.. ودور الإعلام مهم

رئيس تمريض العزل بمستشفى حميات دمياط بعد تعافيها: خدوا بالكم من نظافتكم

رئيس تمريض العزل بمستشفى حميات دمياط بعد تعافيها: خدوا بالكم من نظافتكم

من البلكونة.. شوارع مدينة العاشر من رمضان خالية من السكان لمواجهة كورونا

من البلكونة.. شوارع مدينة العاشر من رمضان خالية من السكان لمواجهة كورونا

الصحة تقدم إرشادات وتعليمات لمقدمى الرعاية الصحية لحماية أنفسهم من كورونا

الصحة تقدم إرشادات وتعليمات لمقدمى الرعاية الصحية لحماية أنفسهم من كورونا

شروط التظلم على قرارات لجنة التصالح فى مخالفات البناء والمدة الزمنية

شروط التظلم على قرارات لجنة التصالح فى مخالفات البناء والمدة الزمنية

وزيرة الهجرة: نسعى لإجلاء ألف مصرى عالق فى الولايات المتحدة مطلع إبريل

وزيرة الهجرة: نسعى لإجلاء ألف مصرى عالق فى الولايات المتحدة مطلع إبريل

الكهرباء: تعميم خدمة البلوتوث لشحن العدادات مسبقة الدفع الأسبوع المقبل

الكهرباء: تعميم خدمة البلوتوث لشحن العدادات مسبقة الدفع الأسبوع المقبل

وزيرة الصحة: نناشد المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى حميات حال الاشتباه بكورونا

وزيرة الصحة: نناشد المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى حميات حال الاشتباه بكورونا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الصحة تبدأ تدريب 10 آلاف طبيب بالمستشفيات على بروتوكولات علاج كورونا

الصحة تبدأ تدريب 10 آلاف طبيب بالمستشفيات على بروتوكولات علاج كورونا

أحدث الإحصائيات اليوم: 708 آلاف مصاب بكورونا فى 202 دولة.. أنفوجراف

أحدث الإحصائيات اليوم: 708 آلاف مصاب بكورونا فى 202 دولة.. أنفوجراف

الصحة: وفيات كورونا الجديدة من محافظة القاهرة وصلوا للمستشفيات متأخرين

الصحة: وفيات كورونا الجديدة من محافظة القاهرة وصلوا للمستشفيات متأخرين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة