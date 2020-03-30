ماذا يفعل المتعافى من فيروس كورونا؟.. أستاذ بجامعة هارفارد يجيب

في ظل انتشار فيروس كورونا "الفيروس المستجد" ما الذى يمكن أن تفعله لو أصبت بكورونا وتم شفاؤك، أستاذ بجامعة هارفارد د. أسامة حمدى أستاذ الأمراض الباطنة والسكر الأستاذ بجامعة هارفارد، يجيب كما يلى:

١- إن كنت لن تجري تحليلًا جديدًا للفيروس فلا تغادر منزلك إلا بعد مرور ٣ أيام على عودة حرارتك الى الحرارة العادية ٣٧ درجة مئوية وإختفاء جميع الأعراض تمامًا.

٢- إذا كنت ستجري تحليلًا جديدًا للفيروس فيجب أن يكون التحليل سلبى مرتين بينهما ٢٤ ساعة على الأقل قبل السماح بمغادرة المنزل.

٣- برغم أن الإصابة بالفيروس تولد عادةً مناعة مدى الحياة إلا أننا لا نعرف حتى الآن إن كان هذا هو الحال مع هذا الفيروس الجديد بمعنى أننا لا نعرف إن كنت معرضًا للإصابة به مرة ثانية أم لا.

يذكر أن جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، قال إن الرئيس السيسى من أكثر رؤساء الدول الذين يتحدثون عن صحة المواطنين، مؤكدا: أن مصر من الدول القليلة التي رصدت مبالغ ضخمة لمواجهة كورونا.

وتوجه ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بالتحية للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لتعاملها مع الملف بشكل جيد، مؤكدا أن نظام الترصد الوبائى في مصر من أقوى أنظمة الترصد الموجودة بإقليم شرق المتوسط، مؤكدا أن مصر من أوائل الدول التي طبقت نظام الترصد الوبائى في منطقة الشرق الأوسط.