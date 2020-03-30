كوريا الجنوبية توقف عمليات الاقتراع فى الانتخابات العامة بالخارج

وأشارت وكالة الانباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ إلى أنه بذلك فإن عدد البعثات المتأثرة بالإجراء، ارتفع إلى 65 بعثة في 40 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ويقدر عدد الناخبين المتأثرين بهذا الإجراء 80 ألفا و500 ناخب، وهو ما يمثل 47% من الناخبين المؤهلين في الخارج.

وقالت اللجنة إنها اتخذت هذا القرار بعد التشاور الوثيق مع وزارة الخارجية، مشيرة إلى أن عمليات الاقتراع يمكن تعليقها في مزيد من الدول اعتمادا على انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم.

وسوف يدلي الناخبون في البلدان التي لم تتأثر بالإجراء، بأصواتهم في الفترة من 1 إلى 6 أبريل المقبل.