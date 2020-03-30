اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 10:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الجنوبية توقف عمليات الاقتراع فى الانتخابات العامة بالخارج

الإثنين، 30 مارس 2020 09:02 ص
كوريا الجنوبية توقف عمليات الاقتراع فى الانتخابات العامة بالخارج تعقيم لمكافحة فيروس كورونا
سول(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت هيئة الرقابة على الانتخابات فى كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، إنها قررت وقف عمليات الاقتراع للكوريين فى الخارج فى الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الشهر المقبل فى مزيد من الدول والمناطق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات إنه سيتم تعليق العمليات في 41 بعثة دبلوماسية أخرى حول العالم، وهذا يعني أن الناخبين الكوريين الجنوبيين المؤهلين لا يمكنهم الإدلاء بأصواتهم لانتخابات 15 أبريل المقبل.

وأشارت وكالة الانباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ إلى أنه بذلك فإن عدد البعثات المتأثرة بالإجراء، ارتفع إلى 65 بعثة في 40 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ويقدر عدد الناخبين المتأثرين بهذا الإجراء 80 ألفا و500 ناخب، وهو ما يمثل 47% من الناخبين المؤهلين في الخارج.

وقالت اللجنة إنها اتخذت هذا القرار بعد التشاور الوثيق مع وزارة الخارجية، مشيرة إلى أن عمليات الاقتراع يمكن تعليقها في مزيد من الدول اعتمادا على انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم.

وسوف يدلي الناخبون في البلدان التي لم تتأثر بالإجراء، بأصواتهم في الفترة من 1 إلى 6 أبريل المقبل.

وكانت كوريا الجنوبية، أعلنت تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 9 آلاف و 661 حالة، وذكر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، فى بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، أنه تم تأكيد 78 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، من بينها 31 حالة تم اكتشافها في العاصمة سيئول وضواحيها، وكذا 13 حالة أثناء إجراءات الحجر الصحى على القادمين إلى الدولة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 158 بزيادة 6 حالات عن العدد المسجل يوم أمس.

وأشار المركز إلى أن عدد المتعافين بلغ 5 آلاف و228 حالة بزيادة 195 شخصا عن اليوم السابق، وارتفعت نسبة الشفاء إلى 54.1%.

 

 


كوريا الجنوبيه

كورونا

فيروس كورونا

انتشار فيروس كورونا

الانتخابات العامه فى كوريا الجنوبيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إعرف إزاى وإمتى هيتم صرف العلاوات الـ5٪ لأصحاب المعاشات.. فيديو

إعرف إزاى وإمتى هيتم صرف العلاوات الـ5٪ لأصحاب المعاشات.. فيديو

اعترافات خطيرة للإرهابى محمد عفيفى حول محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

اعترافات خطيرة للإرهابى محمد عفيفى حول محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

"شكاوى البرلمان": ضم علاوات المعاش قرار تاريخى وأكثر من 4 ملايين مستفيد

"شكاوى البرلمان": ضم علاوات المعاش قرار تاريخى وأكثر من 4 ملايين مستفيد

انتهاء خامس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء خامس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

شاهد آخر أعمال تطوير ميدان التحرير وسط القاهرة

شاهد آخر أعمال تطوير ميدان التحرير وسط القاهرة

الكهرباء: 60% من العدادات الكودية يستخدمون خدمة تطبيق الدفع الإلكترونى

الكهرباء: 60% من العدادات الكودية يستخدمون خدمة تطبيق الدفع الإلكترونى

"احترس من السجن".. ترويج الشائعات يقودك للكلبش ويحرمك من الحرية

"احترس من السجن".. ترويج الشائعات يقودك للكلبش ويحرمك من الحرية

اعرف اختصاصات الجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة

اعرف اختصاصات الجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة

كيف يُحسب المقابل النقدى لرصيد الإجازات للموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية؟

كيف يُحسب المقابل النقدى لرصيد الإجازات للموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية؟

9 فئات تشملها العمالة غير المنتظمة تستفيد من مزايا التأمينات الجديدة

9 فئات تشملها العمالة غير المنتظمة تستفيد من مزايا التأمينات الجديدة

اختصاصات المحكمة التأديبية بمجلس الدولة فى 7 نقاط

اختصاصات المحكمة التأديبية بمجلس الدولة فى 7 نقاط

3 مبادرات هامة للتعليم العالى لمجابهة فيروس كورونا

3 مبادرات هامة للتعليم العالى لمجابهة فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة