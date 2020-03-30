سول (أ ش أ)

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 9 آلاف و 661 حالة، وذكر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، فى بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، أنه تم تأكيد 78 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، من بينها 31 حالة تم اكتشافها في العاصمة سيئول وضواحيها، وكذا 13 حالة أثناء إجراءات الحجر الصحى على القادمين إلى الدولة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 158 بزيادة 6 حالات عن العدد المسجل يوم أمس.

وأشار المركز إلى أن عدد المتعافين بلغ 5 آلاف و228 حالة بزيادة 195 شخصا عن اليوم السابق، وارتفعت نسبة الشفاء إلى 54.1%.

وكان رئيس وزراء كوريا الجنوبية قال أمس الأحد، إن كل شخص يصل إلى البلاد من الخارج سيخضع للحجر الصحي لأسبوعين لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. وأكدت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الأحد، أن كوريا الجنوبية سجلت 105 إصابات جديدة بالفيروس حتى أمس، وبذلك يصل إجمالي الحالات إلى 9583.