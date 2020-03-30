اليوم السابع
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قوم من الكرسى واتحرك.. طرق بسيطة تساعدك على النشاط أثناء العمل من المنزل

الإثنين، 30 مارس 2020 10:00 ص
قوم من الكرسى واتحرك.. طرق بسيطة تساعدك على النشاط أثناء العمل من المنزل أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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يعمل الكثير من الناس من المنزل، مع تفشى فيروس كورونا، حيث طلبت العديد من الشركات والمؤسسات العمل من المنزل، وهي طريقة لتقليل انتشار العدوى بالفيروس، لكن العمل من المنزل يمكن أن يجعلك تجلس على المكتب طوال اليوم، وهو ما يؤثر على صحتك ويؤدي للسمنة، ويعرض جهازك المناعي للخطر، في هذا التقرير نقدم طرق بسيطة تساعدك على الحركة والنشاط أثناء العمل من المنزل، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

 طرق بسيطة تساعدك على الحركة والنشاط أثناء العمل من المنزل
 

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اضبط منبه لكل 30 دقيقة من العمل
 

مع تفشي فيروس كورونا أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى تحريك جسمك وعدم الالتصاق بالكرسي، بمجرد النهوض، قم بتمديد ذراعيك نحو السماء والوقوف على أصابع قدميك، إذا كان لديك سلالم، قم بالركض لأعلى ولأسفل مرتين على الأقل، افعل ذلك لمدة 3 إلى 5 دقائق على الأقل قبل استئناف عملك.

قف لمدة 15 دقيقة
 

قم بالوقوف لمدة 15 دقيقة على الأقل لكل ساعة واحدة من الجلوس قبل أن تتوق إلى الحصول على مقعد يمكنك العمل على منضدة المطبخ أو أي مكان يمكنك من العمل وأنت واقفاً.

حدد موعدًا لعمل تمارين رياضية يومية
 

في حين أنه من المهم أخذ فترات راحة منتظمة، إلا أنه من المهم أيضًا التمرن أثناء العمل من المنزل، لذا ، استخدم مرونتك وحدد موعدًا لممارسة الرياضة يومياً كلما شعرت بأنك أكثر إنتاجية، يمكنك أيضًا التمرن مع أصدقائك على مكالمة فيديو إذا لم تكن معتادًا على ممارسة الرياضة بمفردك أو تفتقر إلى الدافع للقيام بذلك.

تغيير وضعية الجلوس لتجنب ألم الظهر
 

إذا فشل كل شيء آخر، فإننا ننصحك بشدة بتغيير وضعك طوال اليوم لتجنب ألم الظهر أثناء عملك، أبسط طريقة يمكن أن تكون بالتناوب بالوقوف كل ساعة أو يمكنك أيضًا وضع وسادة صلبة على كرسيك لدعم أسفل الظهر وزيادة الراحة. 

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العمل من المنزل

نصائح العمل من المنزل

اضرار الجلوس لفترة طويلة

فيروس كورونا

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