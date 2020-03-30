فوائد القرنفل الحفاظ على الجهاز التنفسى

فاطمة ياسر

القرنفل يعد من التوابل التي ينصح باستخدامها بشكل دائم، وذلك لأنها تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، ومنها فيتامين أ وسي وك، وأيضا عناصر الحديد والمغنسيوم والصوديوم والفسفور والكالسيوم، والبوتاسيوم، ومضادات الأكسدة، وهذا يجعله يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم.

فوائد القرنفل



وقدم التقرير المنشور عبر موقع "HEALTHLINE"، العديد من الفوائد الصحية لتناول القرنفل، ومنها:

-يعد من القرنفل من أفضل الأغذية التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي بشكل كبير، فهو يحتوي علي الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور والصوديوم، وجميعها عناصر يحتاجها الجسم بشكل ملحوظ.

-أشار التقرير، أن تناول القرنفل يعد من الحيل الغذائية الجيدة لمحاربة الالتهابات في العظام أو المفاصل، وذلك يرجع لما يحتويه من عناصر غذائية تعمل علي ذلك، وذلك يرجع إلي احتوائه علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساهم في هذا الأمر.

-نظرا لاحتواء القرنفل علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، فهذا يجعله من الأطعمة التي تقلل من فرص الإصابة بالسرطان بشكل ملحوظ.

-يحمي القرنفل الجهاز التنفسي من الإصابة بالعديد من الأمراض الخاصة به كالتهاب الرئة، أو نزلات البرد أو الانفلونزا، والجيوب الأنفية، ولذا فتناولك له يقلل من فرص الإصابة بهذه الأمراض.

-يتم استخدام القرنفل في تسكين الألم وخاصة المرتبطة بالأسنان، لأنه يعد مطهر ومضاد للالتهابات والجراثيم، كما أنه يقضي علي رائحة الفم الكريهة.

-أوضح التقرير، أن القرنفل يعمل علي تعزيز صحة الجهاز الهضمي، فهو يحميه من التعرض للإصابة بأي أمراض خاصة به، كالإصابة بعسر الهضم، أو التعرض للقيء أو الم المعدة، أو الاسهال، فهو يعمل علي علاج هذه المشاكل، وأيضا يقلل من فرص التعرض والإصابة بها.

-أشار التقرير، أن القرنفل يعد من الأطعمة الجيدة في تعزيز الصحة الجنسية عند الزوج والزوجة، فهو يساهم في علاج مشكلة سرعة القذف بشكل ملحوظ.

-بشري لمرضي السكر تناولك للقرنفل يعد من الخيارات العلاجية الجيدة، لأنه يعمل علي تنظيم سكر الدم، ويقلل من فرص التعرض لأي مشاكل صحية أو مضاعفات.

-أثبتت الدراسات أن تناول القرنفل يعد من الحيل الغذائية الجيدة في الحماية من التعرض لمشاكل الكبد، ولذا عليك تناوله باستمرار للحفاظ علي صحة الكبد.