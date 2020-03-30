اليوم السابع
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ضبط كمية من الكمامات بمحل فى كفر شكر قبل ترويجها بالسوق السوداء بالقليوبية

الإثنين، 30 مارس 2020 03:37 م
ضبط كمية من الكمامات بمحل فى كفر شكر قبل ترويجها بالسوق السوداء بالقليوبية كمامات - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية كمية من القفازات والكمامات بمحل يروج المستلزمات الطبية بدائرة مركز كفر شكر تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية بضبط المدعو "ا.م" صاحب محل لبيع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، دائرة مركز كفر شكر لقيامه بتخزين كمية من القفازات والكمامات مستغلا الأزمة الحالية لفيروس كورونا وحجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السوداء .

تم ضبط 300 قفازا "جوانتي" و200 كمامة وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر رقم1956جنح مركز شرطة كفر شكر وتولت النيابة التحقيق.

كما ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض علي مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية لأحتكاره أكثر من 28طن سلع غذائية، فضلا عن 697944عبوة شاي وصلصة لاحتكاره لها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العقيد احمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الخصوص لقيامه بحجب 28,125 طن سلع غذائية "فول صحيح معبأ داخل عبوات أوزان وأحجام مختلفة" وكذا 697944عبوة "شاى، جبن أبيض، عصائر، صلصة، منظفات صناعية" وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، من القبض على مدير مسئول محطة تموين سيارات بالقناطر الخيرية لتجميعه كمية من السولار دون التعاقد مع الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية لتجميعه 44000 لتر "سولار بنزين 92" دون التعاقد مع الجهات المختصة قدرت بقيمة مالية 311500 جنيهاً تقريباً.

 


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كورونا

القليوبية

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قفازات

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