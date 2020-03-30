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سكاى نيوز: حمدوك يزور القاهرة وأديس أبابا لاستئناف مفاوضات سد النهضة

الإثنين، 30 مارس 2020 12:39 م
سكاى نيوز: حمدوك يزور القاهرة وأديس أبابا لاستئناف مفاوضات سد النهضة عبد الله حمدوك
كتب خالد إبراهيم

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أكدت "سكاى نيوز"، أن رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك أعلن عن زيارة قريبة لمصر وإثيوبيا لاستئناف المفاوضات حول سد النهضة، وذلك من خلال اتصال هاتفى أجراه حمدوك بستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكى، للتعبير عن تعاطف الشعب السودانى مع الولايات المتحدة بشأن تفشى فيروس كورونا.

 

وأكد سكاى نيوز، أن حمدوك نقل للجانب الأمريكى نيته زيارة القاهرة وأديس أبابا قريبا لحث الطرفين على استئناف المفاوضات حول سد النهضة، واستكمال المتبقى من القضايا العالقة المهمة"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء السودانية، الاثنين.

 

كذلك اتفق حمدوك مع الجانب الأمريكى على أن عملية التفاوض فى واشنطن حققت إنجازا كبيرا، مما يجعل استئنافها منطقيا، واتفق الجانبان على ضرورة مواصلة التفاوض بشأن سد النهضة بعد تغلب العالم على جائحة الكورونا.


وكانت إثيوبيا قد تخلفت عن توقيع اتفاق بينها وبين مصر ووالسودان، في واشنطن، الشهر الماضي، بشأن ملء خزان سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، ووقعت مصر فقط على الاتفاق بالأحرف الأولى.

 

وقال وزير الخزانة الأمريكي إن واشنطن تشعر بالغضب لتخلف إثيوبيا عن جولة المحادثات، واستضافت الولايات المتحدة عدة جولات من المحادثات في واشنطن، بحضور وزراء من الدول الثلاث وممثلين للبنك الدولي، بعد سنوات من المفاوضات الثلاثية.


سكاى نيوز

عبد الله حمدوك

القاهرة

أديس أبابا

سد النهضة

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