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رئيس مدينة منوف: فض سوق الحصوة منعا للتزاحم بسبب فيروس كورونا المستجد

الإثنين، 30 مارس 2020 01:47 م
رئيس مدينة منوف: فض سوق الحصوة منعا للتزاحم بسبب فيروس كورونا المستجد غلق الأسواق بمدينة منوف
المنوفية - محمد فتحى

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شن مجلس مدينة منوف بمحافظةالمنوفية ، بالاشتراك مع شرطة المرافق بمديرية أمن المنوفية ، تنفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، حملة مكبرة لغلق الأسواق، وأسفرت الحملة عن غلق الأسواق بجميع أنواعها بقرى المركز والمدينة منعا للتجمعات حفاظا على سلامة المواطنين وذلك بحضور رجب النقيدى رئيس مركز ومدينة منوف.

والمهندس محمد الزرقانى ، والمهندس طارق أبو حطب نائب مجلس المدينة، ومنه سوق "الحصوة" بمدينة منوف منعا للتجمعات وتنفيذا للتعليمات وحرصا على سلامة المواطنين .

كما قام مجلس مدينة منوف بتشميع عدد من المحلات المخالفة بقرى سدود وزاوية رزين وإلقاء القبض على المخالفين من قبل شرطة منوف ، برئاسة العميد خالد خربوش مأمور مركز منوف ،والمقدم خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، والنقباء محمد خليل، عبد الرحمن سعد معاونى المباحث،والمقدم مصطفى حسانين رئيس مباحث قسم منوف. 

وأكد المحاسب رجب النقيدى رئيس المدينة بالاستمرار فى المتابعة على جميع الاسواق تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء منعا للتجمعات وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، يرافقه نائبه محمد موسى ، قد قامو بجولة تفقدية مترجلا على الأقدام بشوارع مدينة شبين الكوم للتأكد من تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء ضمن خطة الدولة لشاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

حيث تفقد المحافظ شارع الجلاء البحرى وطلعت حرب وصبرى أبو علم بشبين الكوم للوقوف على مدى الإلتزام بتنفيذ غلق كافة المحالات والمولات والمنشأت التجارية طبقاً للمواعيد المقررة من الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، وحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً.

وقد أشاد محافظ المنوفية بوعى الشعب المنوفى ومدى إدراكه وإلتزامه بتنفيذ قرارات الغلق والوقوف يداً واحدة مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وخلال جولته التفقدية أصدر محافظ المنوفية تعليماته لوكيل وزراة الصحة بتكليف مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية بشن حملات تفتيشية على الصيدليات بنطاق المحافظة للتأكد من توافر الأدوية والكمامات الطبية وكذا المستلزمات الطبية ومدى مطابقتها للمواصفات الطبية والتأكد من عدم التلاعب فى الأسعار لمنع إستغلال المواطنين فى ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا ، جاء ذلك خلال تفقده عدد من الصيدليات ومحلات البقالة والسوبر ماركت بأحد الشوارع للتأكد من توافر كافة الإحتياجات والمتطلبات الأساسية للمواطنين.

 وقد أكد محافظ المنوفية على إستمرار تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى شن الحملات والتواجد الميدانى بالشارع للتعامل الفورى مع المخالفين ، مشدداً بعدم التهاون معهم وإتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيالهم حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

فض الأسواق بالمنوفية (1)
فض الأسواق بالمنوفية

 

فض الأسواق بالمنوفية (2)
فض الأسواق بالمنوفية (2)

 

فض الأسواق بالمنوفية (3)
فض الأسواق بالمنوفية

 

فض الأسواق بالمنوفية (4)
فض الأسواق بالمنوفية

 

فض الأسواق بالمنوفية (5)
فض الأسواق بالمنوفية

 

فض الأسواق بالمنوفية (6)
فض الأسواق بالمنوفية

 

فض الأسواق بالمنوفية (7)
فض الأسواق بالمنوفية

 


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