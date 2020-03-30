خادم الحرمين يأمر بتقديم العلاج مجانا لجميع مصابى كورونا

وكالات

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة فى كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد وزير الصحة، أن هذا الأمر يأتي من منطلق حرص خادم الحرمين الشريفين على صحة الجميع الذى وضع لصحة المواطن والمقيم أولوية قصوى لضمان سلامة الجميع .

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الصحة بمقر هيئة الغذاء والدواء بمدينة الرياض اليوم