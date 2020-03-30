اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 03:26 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس متهمين 4 أيام فى مشاجرة أولاد شلول بسوهاج بسبب مشاجرة على فاصل أرض زراعية

الإثنين، 30 مارس 2020 02:40 م
حبس متهمين 4 أيام فى مشاجرة أولاد شلول بسوهاج بسبب مشاجرة على فاصل أرض زراعية حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة مركز سوهاج، اليوم الإثنين، تحت إشراف المستشار أحمد عبد الباقى التونى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، حبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، على خلفية مشاجرة نشبت بناحية قرية أولاد شلول دائرة مركز سوهاج، بسبب فاصل حد أرض زراعية ونتج عن المشاجرة مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين تم نقلهم للمستشفيات المختلفة.

وتلقى اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بناحية قرية أولاد شلول دائرة مركز سوهاج ووجود متوفين ومصابين وتم فرض السيطرة الأمنية الكاملة على الموقف وضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية بوقوع مشاجرة بدائرة مركز سوهاج، وتم تبادل إطلاق النار مما نتج عنه وفاة أحمد ناصر ذكى 23 سنة عقب إصابته يطلق نارى بالرأس وحسين ذكى أحمد 50 سنة عقب إصابته بطلق نارى بالبطن والكتف وأشرف كرم حسن 32 سنة مصاب بطلق نارى بالصدر.

 وإصابة سامح البدرى أحمد حسين بطلق وتوحيدة أبوالفتوح بطلق نارى بالفخذ وعمر أبوالفتوح عبدالرحيم وعلاء وعلاء حنفى عبدالرحيم وخالد ثروت أحمد بطلقات متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى العام والجامعى لتلقى العلاج.

 وكانت الأجهزة الأمنية دفعت بقوات الأمن المركزى لمكان الحادث وتم الفصل بين الطرفين وتم ضبط العناصر المشاركة في المشاجرة وتم تحرير محضرا بالواقعة، وقررت النيابة اليوم حبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.


سوهاج

حبس

اولاد شلول

مشاجرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة