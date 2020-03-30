اليوم السابع
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خالد صلاح
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تويوتا اليابانية توقف مؤقتًا مصانعها فى أوروبا وروسيا لمنع انتشار كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 10:20 ص
تويوتا اليابانية توقف مؤقتًا مصانعها فى أوروبا وروسيا لمنع انتشار كورونا تويوتا ـ صورة أرشيفية
طوكيو (أ ش أ)

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أعلنت شركة تويوتا موتور اليابانية اليوم الاثنين، أنها ستوقف العمل مؤقتًا فى جميع المصانع فى أوروبا وروسيا فى محاولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد، وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن تويوتا سوف تقوم بتعليق مصنعها في روسيا لمدة خمسة أيام اعتبارًا من اليوم لكن مصانع قطع الغيار التي شهدت عمليات معلقة فى ست دول أخرى من ضمنها بريطانيا وتركيا من المرجح أن تتوقف على الأقل حتى 19 أبريل.

كما أوقفت عملاق السيارات الياباني الإنتاج في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حتى 17 أبريل وستوقف بعض الإنتاج في اليابان من يوم الجمعة بسبب تباطؤ الطلب. ومع ذلك أعادت شركة صناعة السيارات في الصين إنتاجها في جميع مصانعها الأربعة إلى مستوياتها الطبيعية.

وكانت مصادر فى الحكومة اليابانية، أعلنت اليوم الاثنين، أن الحكومة تعتزم توسيع حظر الدخول ليشمل الوافدين من الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية ومعظم أوروبا، فى إطار جهودها لمنع تفشى فيروس كورونا، ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن هذه المصادر قولها إن الحكومة قد تفرض أيضا حظرا على دخول الوافدين من بعض الدول في جنوب شرق آسيا وأفريقيا أو السفر إليها.مضيفة أن هذا الإجراء ينطبق على المواطنين الأجانب الذين كانوا في أي من المناطق المدرجة في القائمة خلال 14 يومًا من الوصول إلى اليابان.

في غضون ذلك، من المقرر أن ترفع وزارة الخارجية اليابانية تعليماتها المتعلقة بالسفر للولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية ومعظم أوروبا، بما في ذلك بريطانيا إلى المستوى 3 ، محذرة المواطنين اليابانيين من السفر إلى هذه الدول.
ويوجد في اليابان حتى الآن أكثر من2603 إصابة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 66 وفاة.

 


تويوتا

اليابان

كورونا

فيروس كورونا

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