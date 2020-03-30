تفاصيل الأسبوع الثانى لقرار غلق الكنائس ورسائل البابا تواضروس.. فيديو

عرضت الزميلة سارة علام من صالة تحرير اليوم السابع، تفاصيل الأسبوع الثاني لقرار غلق الكنائس الذى اتخذته الكنائس المصرية للوقاية من وباء كوفيد 19 المعروف إعلاميا باسم كورونا

وأوضحت خلال لايف على الصفحة الرسمية لليوم السابع، التزام الكنائس المصرية بالقرار بالتزامن مع أسبوع المخلع وهو الأسبوع الخامس للصوم الكبير وأشارت إلى رسائل البابا تواضروس لشعب الكنيسة جراء هذا القرار

من جانبه، اعتبر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن وباء كورونا حركة من الله لكي يستيقظ الإنسان الذي عاش في حروب ومجاعات واستعراض قوة وتخزين أسلحة وصار جمع المال والثروات شهوة حتى انتشرت الحروب والعنف والإرهاب الضعف الأخلاقي والفساد مثل الإلحاد والشذوذ الجنسى.

وأضاف البابا فى عظته التي القاها من الكاتدرائية ونقلتها الفضائيات: انصرف الإنسان عن الله الخالق ولم يتوقع إن فيروس صغير مثل كورونا يؤثر في العالم بهذا الشكل ويخلق هلعًا وخوفا وتأخذ الدول والحكومات إجراءات.

وطمأن البابا تواضروس المصريين قائلًا: كن مطمئنًا الله ضابط الكل يدير هذا العالم ومحب للبشر متسائلًا: هل الله راضي عن الخليقة؟ وأجاب نعم مازال الله يحب العالم ولكن لا يحب الشر الذي في العالم.