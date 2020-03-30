اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 02:51 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تفاصيل الأسبوع الثانى لقرار غلق الكنائس ورسائل البابا تواضروس.. فيديو

الإثنين، 30 مارس 2020 01:53 م
تفاصيل الأسبوع الثانى لقرار غلق الكنائس ورسائل البابا تواضروس.. فيديو الزميلة سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عرضت الزميلة سارة علام من صالة تحرير اليوم السابع، تفاصيل الأسبوع الثاني لقرار غلق الكنائس الذى اتخذته الكنائس المصرية للوقاية من وباء كوفيد 19 المعروف إعلاميا باسم كورونا

وأوضحت خلال لايف على الصفحة الرسمية لليوم السابع، التزام الكنائس المصرية بالقرار بالتزامن مع أسبوع المخلع وهو الأسبوع الخامس للصوم الكبير وأشارت إلى رسائل البابا تواضروس لشعب الكنيسة جراء هذا القرار

من جانبه، اعتبر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن وباء كورونا حركة من الله لكي يستيقظ الإنسان الذي عاش في حروب ومجاعات واستعراض قوة وتخزين أسلحة وصار جمع المال والثروات شهوة حتى انتشرت الحروب والعنف والإرهاب الضعف الأخلاقي والفساد مثل الإلحاد والشذوذ الجنسى.

وأضاف البابا فى عظته التي القاها من الكاتدرائية ونقلتها الفضائيات: انصرف الإنسان عن الله الخالق ولم يتوقع إن فيروس صغير مثل كورونا يؤثر في العالم بهذا الشكل ويخلق هلعًا وخوفا وتأخذ الدول والحكومات إجراءات.

وطمأن البابا تواضروس المصريين قائلًا: كن مطمئنًا الله ضابط الكل يدير هذا العالم ومحب للبشر متسائلًا: هل الله راضي عن الخليقة؟ وأجاب نعم مازال الله يحب العالم ولكن لا يحب الشر الذي في العالم.

 


غلق الكنائس

الكنائس وكورونا

البابا تواضروس وغلق الكنائس

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأنبا رافائيل: نعيش ظرف استثنائي ونصلي للعودة لكنيستنا واستمتعوا بحضن العائلة

الإثنين، 30 مارس 2020 12:17 م

كيف استقبل المتشددون قرارات غلق الكنائس؟.. استغلوا الفرصة لتصفية الحسابات مع البابا.. دعو لإقامة قداسات فى المنازل رغم خطورة الزحام.. تجاهلوا إجراءات السلامة المشددة المعمول بها دوليا ويعرضون المواطنين للخطر

الإثنين، 30 مارس 2020 03:00 ص

بعدما صلى البابا فرنسيس باكيًا لله لكي يرفع عنا وباء كورونا.. مطران أسيوط: البابا لجأ لصلاة الغفران الكامل ليعفي المرضى والقائمين على خدمتهم من سر الاعتراف حتى يتثنى لهم الذهاب للكنيسة وتمنح في ظروف استثنائية

السبت، 28 مارس 2020 10:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة