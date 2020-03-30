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تطبيق إلكترونى يحذر من مخالطة مرضى كورونا ويقدم النصائح فى البحرين

الإثنين، 30 مارس 2020 11:57 ص
تطبيق إلكترونى يحذر من مخالطة مرضى كورونا ويقدم النصائح فى البحرين البحرين
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أطلقت مملكة البحرين تطبيق، يساعد فى تنبيه الأفراد لعدم مخالطة مرضى كورونا، ووفقا لصحيفة الوطن البحرينية، أطلق المجلس الأعلى للصحة بالبحرين، ووزارة الصحة بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، تطبيق (مجتمع واعي) حول فيروس كورونا (كوفيد19)، والذي يتبع أثر المخالطين للمرضى المصابين بالفيروس.


وبعد تحميل التطبيق الذي تم إطلاقه رسمياً على أجهزة هواتف أبل، وأندرويد، يتم التسجيل بالبرنامج من خلال استخدام الرقم الشخصي ورقم الهاتف، لتصلك رسالة نصية تحتوي على رقم تفعيل لتأكيد التسجيل.


كما يطلب البرنامج من المستخدم السماح له بالوصول إلى معلومات المستخدم الصحية، بالإضافة إلى السماح لخدمة تتبع المواقع (GPS) بالعمل الدائم في التطبيق.


وبحسب المعلومات المتوافرة في التطبيق، فإن خدمة تحديد الموقع ستساعد في تنبيه الأفراد حال مخالطتهم أو كانوا بمقربة أي شخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال الـ 14 يوماً الماضية من تاريخ إصابته بالفيروس، فضلاً عن متابعة الحالات الخاضعة للحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً والتأكد من تواجدهم داخل نطاق المنزل وعدم خروجهم من منه.


كما وينظم التطبيق معلومات حول فيروس كورونا (كوفيد 19) وطرق الوقاية منه، وكيفية منع الفيروس من الانتشار، وسبل الحجر الصحي المنزلي، فضلاً عن كيفية تطهير الأماكن وغيرها من المعلومات.


ووفقا للصيحفة البحرينية، يأتي إطلاق التطبيق في إطار الالتزام بتنفيذ توجيهات لي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بدعم الجهود الوطنية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، ويهدف لتوظيف التكنولوجيا وتقنيات الأجهزة الذكية لتعزيز المتابعة والرقابة على حالات الحجر المنزلي وإمكانية رصد الحالات المخالطة وتنبيه وحماية المواطنين والمقيمين في حال اقترابهم أو مخالطتهم من الحالات القائمة.


مجتمع واعي

البحرين

كورونا

فيروس كورونا

وباء كورونا

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