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تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا فى الأردن ليرتفع عدد الوفيات إلى 4

الإثنين، 30 مارس 2020 12:28 م
تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا فى الأردن ليرتفع عدد الوفيات إلى 4 فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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ذكر مراسل شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، أنه تم تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الأردن ليرتفع عدد الوفيات إلى 4 حالات. 

 

بدأت السلطات الأردنية اليوم الاثنين، عملية إخلاء المحجور عليهم صحيا فى فنادق البحر الميت البالغ عددهم 1934 شخصا، بينهم الأميران حسين ومحمد ابنا الأمير طلال بن محمد.

 

وبحسب وكالة "بترا" الأردنية، سيتم إخلاء 1934 شخصا من فنادق البحر الميت بحسب الخطة التى اعتمدتها الحكومة موزعين على أقاليم الشمال والوسط والجنوب، بواسطة سيارات تابعة لتطبيقات النقل الذكية.

 

وأنهى الأميران حسين ومحمد ابنا الأمير طلال بن محمد، مدة الحجر الصحى فى منطقة البحر الميت، الذى طبق على القادمين إلى البلاد، فى إطار الإجراءات الاحترازية، التى اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس.


كورونا

فيروس كورونا

الاردن

اخبار الاردن

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