تركيا ترسل أشخاصا دون تدريب للحجر الصحى.. والموظفون يستغيثون: يدفعوننا للموت

إيمان حنا

جريمة أخرى ترتكبها الدولة التركية بحق المواطنين، حيث اتخذ المجلس الإداري الإقليمي بمحافظة أنطاليا قرارا فى نطاق مكافحة فيروس كورونا، بتعيين ضباط أمن خاصين وموظفين مساعدين يعملون في مديرية التربية الوطنية ضمن نطاق برنامج المنفعة المجتمعية من خلال مستشفيات الحجر الصحي عبر مكاتب العمل، دون أن يسبق لهم التدريب على تلك المهام ما يعرضهم للخطر، وفق ما نشرته صحيفة ينى جازيت التركية.

من جانبهم، قال الموظفون المنتدبون للمستشفيات بقرار من مكتب المحافظ إنهم لم يتلقوا أي تدريب أو تعليم في مجال الصحة، مستغثين:"يلقون بنا للموت".

ووفقا لخبر نشرته صحيفة جمهويت، فقد أرسل مكتب محافظ أنطاليا الموظفين العاملين داخل مديرية التربية الوطنية إلى مستشفيات الحجر الصحى من خلال مكتب العمل فى اطار برنامج المنفعة العامة.

وقالت النساء اللواتي تعملن في القطاع الخدمي في المدرسة ولا يرغبن في ذكر اسمائهن: "لقد أعطونا معلومات عن طريق الاتصال عبر الهاتف فليس لدينا تعليم على الصحة".

أضفن: معظمنا من خريجى المدارس الابتدائية. لدينا أطفال فى المنزل. إنهم يرسلوننا رسميًا للموت ".

وقد تم نشر القرارات التى اتخذها المجلس الإدارى الإقليمى داخل هيئة محافظة أنطاليا على موقعها على الإنترنت فى اليوم السابق.

في النص المنشور في إطار هذه القرارات، قيل إن "ضباط الأمن الخاص والعاملين المساعدين العاملين فى مديرية التربية الوطنية ضمن نطاق برنامج المنفعة المجتمعية يتم تعيينهم من قبل حكام المقاطعات فى المؤسسات والمنظمات الصحية حسب الحاجة".