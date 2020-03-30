ترامب: أحدث اختبار للكشف عن كورونا يوفر النتائج فى أقل من 15 دقيقة

كتبت رباب فتحى

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لديها أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا لأنها تقوم بإجراء اختبارات أكثر.

ويأتي المؤتمر الصحفي الذي يبث من روز جاردن بالبيت الأبيض في الوقت الذي تصدر فيه مراكز السيطرة على الأمراض نصائح سفر لنيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت خلال الأسبوعين المقبلين ، حيث تجاوزت حالات الوفيات جراء وباء كورونا 30 ألف حالة في جميع أنحاء العالم.

وقال ترامب إنه تم مناقشة أحدث اختبار معتمد من قِبل إدارة الأغذية والأدوية FDA والذي يمكن أن يوفر نتائج لـ COVID-19 في أقل من 15 دقيقة.

وتحدث عن طرق العلاج الجديدة المستخدمة في أجزاء مختلفة من البلاد ، بما في ذلك نيويورك حيث يوجد الآلاف من الحالات المؤكدة.

قال ترامب: "نطلق العنان لكل أداة في ترسانة بلادنا الهائلة".

وأكد تعمل كل المستويات الحكومية للحصول على المزيد من معدات الحماية الشخصية لأنظمة الرعاية الصحية.

وأضاف أن الشركات المصنعة تكثف جهودها لإنشاء المزيد من الأقنعة. الطلب أكبر بكثير من العرض الحالي.

قال ترامب إنه يتساءل عن عدد الكمامات التي تختفي بسرعة كبيرة بعد تلقي أحدث الأرقام.