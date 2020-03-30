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بعد تصريحات ساويرس.. أوراسكوم للاستثمار يتصدر التداولات بالبورصة بانخفاض 2%

الإثنين، 30 مارس 2020 11:29 ص
بعد تصريحات ساويرس.. أوراسكوم للاستثمار يتصدر التداولات بالبورصة بانخفاض 2% المهندس نجيب ساويرس
كتب هانى الحوتى

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تصدر سهم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، تداولات البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، بحجم بلغ 17 مليون سهم بقيمة 5.5 مليون جنيه، وهبط السهم بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 32 قرشاً، جاء ذلك بعد تصريحات المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة الشركة، أمس والتى نصح فيها المستثمرين بالبورصة بعدم الشراء خلال هذا الأسبوع.
 
 
ومنذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا نهاية الشهر الماضى يوم 27 فبراير، تراجع سهم أوراسكوم للاستثمار القابضة بنسبة تزيد عن 40%، وحقق أقل سعر له بلغ 28 قرش، ولم يتجاوز فى أعلى سعر له خلال تلك الفترة 33 قرشا.
 
 
ونصح نجيب ساويرس المستثمرين بالبورصة، خلال مداخلته أمس فى برنامج القاهرة اليوم، قائلاً " لا تقوموا بشراء الأسهم الآن لأننا لازلنا لم نصل للقاع وأتوقع أن تهبط قيم شركات الأسبوع المقبل بنسب 10% قائلاً " لسه القاع مجاش وماصلنلوش لأن حزمة ترامب لم تحدث تأثير ولن تحدث ومالم يدعو لاستئناف العمل لن يحدث شيء "، مشيراً إلى أن استثماره في الذهب كمخزن للقيمة قلل من تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية عليه كمستثمر رغم تراجع أسعاره ولكنه سيعود للارتفاع مجدداً ".
 
 
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وخسر رأس المال السوقى 6.4 مليار جنيه بعد مرور 20 دقيقة من بدء جلسة التداول.
 
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.44% ليصل إلى مستوى 9521 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 1323 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.07% ليصل إلى مستوى 10925 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.46% ليصل إلى مستوى 3553 نقطة.
 
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 976 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 1030 نقطة.

نجيب ساويرس

اوراسكوم للاستثمار

ساويرس

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