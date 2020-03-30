بدء تسليم شرائح التابلت لطلاب الأولى الثانوى فى الغربية ..صور

الغربية – مصطفى عادل

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، مرحلة تسليم شرائح بيانات التابلت التعليمى لطلاب الصف الأول الثانوى على مستوى جميع الإدارات التعليمية العشر، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

ففى مدرسة الشهيد محمد ابراهيم الخولى الثانوية العسكرية، (الأحمدية الثانوية سابقا)، تم تسليم شرائح البيانات للتابلت التعليمي، حيث بدأ الاستقبال بقياس درجة الحرارة لجميع الحضور وتعقيمهم بالمطهرات قبل الدخول للمدرسة، و تفقد محافظ الغربية مراحل تسليم الطلاب للشرائح، وتبين انضباط وانتظام جميع الطلاب المستهدفين من الاستلام، وتباعد كل طالب عن الآخر بمسافة كبيرة تضمن لهم عدم الاختلاط ببعضهم البعض منعاً لانتشار الأمراض.

يأتى ذلك ضمن تعليمات وتوجيهات وكيل الوزارة لجميع مديرى عموم الإدارات التعليمية، بضرورة تنظيم مقاعد للطلاب المستهدفين بالاستلام بينهم مسافة لا تقل عن متر منعاً لانتشار الأمراض، كما تم التنبيه أيضاً بضرورة قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب والعاملين قبل الدخول للمدارس.

كان محافظ الغربية قد أكد على تخصيص 10 مدارس على مستوى المحافظة لتسليم شرائح التابلت للصف الأول الثانوى اعتبارًا من اليوم، بواقع مدرسة ثانوى بكل إدارة.

ومن ناحية أخرى، قام الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية بالمرور على مدرسة السادات الثانوية بطنطا، والسنطة الثانوية الصناعية، لمتابعة تسليم الطلاب المستهدفين شرائح التابلت، ووجه بضرورة عدم الاختلاط بين جميع الطلاب بعد الخروج من المدرسة.

من ناحيته، أوضح وكيل الوزارة أنه تم التنسيق مع الشركة بحيث يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على الشريحة بسهولة دون الحاجة للتزاحم أو التكدس أمام فروع ومراكز مبيعات الشركة، خاصة فى ظل الإجراءات الحالية التى تم اتخاذها لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تتطلب وجود مسافة آمنة بين العملاء، والانتظار فى أماكن جيدة التهوية، حيث تشمل المدارس مدرسة السادات الثانوية بنات بالجلاء شرق طنطا، مدرسة الشهيد محمد ابراهيم الخولى الثانوية العسكرية ( الأحمدية سابقا) غرب طنطا، مدرسة السادات الثانوية بنين بشرق المحلة، مدرسة صلاح الدين الرسمية للغات غرب المحلة، مدرسة مختار كامل الثانوية بنات بزفتي، مدرسة السنطة الثانوية الصناعية العسكرية بالسنطة، مدرسة السادات الثانوية للبنات بسمنود، مدرسة الجمهورية الرسمية للغات ببسيون، مدرسة قطور الثانوية المشتركة بقطور، مدرسة الشهيد محمد هانى لاشين الثانوية بنين بكفر الزيات.

وأكد ناصر حسن، أن جميع الإدارات قامت بعمل جدول تسليم لشرائح التابلت يومياً بالمدارس المحددة السابق ذكرها لتشمل جميع المدارس الثانوية لديها، من اليوم وحتى الخميس الثانى من أبريل، وتم التنبيه على جميع الطلاب المستهدفين بضرورة مراجعة المدارس لمعرفة موعد تسليم شريحة التابلت التعليمي.



انتظار الطلاب لاستلام شرائح التابلت



تطهير المدارس أثناء تسليم الطلاب شرائح التابلت



محافظ الغربية اثناء متابعته لتسليم شرائح التابلت