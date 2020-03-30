باكستان تحصل على دعم من بنك التنمية الآسيوى لمكافحة فيروس كورونا

وافق بنك التنمية الآسيوى، على تقديم دعم مالى لباكستان بقيمة 2 مليون دولار لتعزيز حملة مكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت مصادر حكومية باكستانية اليوم، أن هذا المبلغ سيتم إنفاقه على تأمين المعدات الطبية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم، عن حزمة دعم اقتصادى بقيمة 1.2 تريليون روبية، لإغاثة الشعب ودعم مختلف القطاعات المتضررة من الإغلاق الذي نفذته الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.