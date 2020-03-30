المنشآت الفندقية تقدم مساعدات تطهير وتعقيم للشئون الصحية بالبحر الأحمر ..صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

قدمت غرفة المنشآت الفندقية اليوم الاثنين مواد خام تعقيم وتطهير، لمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، للمساعدة فى عمليات التطهير التى تجرى بنطاق المحافظة بالمنشآت السياحية والعامة والحكومية .

وقال علاء عاقل رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن هذه المشاركة ضمن المشاركات المجتمعية ومساعدة أجهزة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، عن طريق عمليات التطهير والتعقيم المستمرة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن عمليات التطهير والتعقيم تتم حاليا فى جميع المنشآت الفندقية بالمحافظة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وذلك فى إطار الحد من انتشار الفيروس .

من جانبه، وجه الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الشكر للقائمين على هذه المساعدات لدعم منظومة الصحة ومكافحة الفيروس، مشيرا إلى أن استمرار عمليات التطهير والتعقيم بالمنشآت الفندقية، حيث تم الإنتهاء من تطهير وتعقيم 186 منشأة فندقية، وتستمر عمليات التطهير والتعقيم على مدار اليوم حيث قابنا على الانتهاء من كافة الفنادق بالبحر الاحمر والبالغ عددهم 271 فندق بالمحافظة .

من جانب آخر، كانت طالبت غرفة المنشآت السياحية من الفنادق والمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر، أعداد العاملين بالمنشآت السياحية سواء مؤمن عليهم وغير مؤمن، حيث أكدت فى كتاب دورى لها أنه فى إطار تداعيات انتشار فيروس كورونا والذى أدى إلى تعليق حركة الطيران واتبعها توقع الحركة السياحية الوافدة .

وأكد الكتاب الدورى الصادر من غرفة المنشآت السياحية أنه بالإشارة إلى مطالب القطاع السياحى بشأن العاملين جارى دراسة مجموعة من الإجراءات لمساندة القطاع والعاملين فيه .

وأهابت الغرفة أعضائها بسرعه موافاتها ببيان عددى عاجل بإجمالى أعداد العاملين بالمنشأة بدون تفاصيل "مؤمن عليهم وغير مؤمن" وشددت على إخطار الغردقة بذلك عبر الإيميل الإلكترونى .

مساعدات غرفة المنشآت للصحة بالغردقة



