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المعاينة تكشف: لا شبهة جنائية فى حريق شقة العجوزة

الإثنين، 30 مارس 2020 01:16 م
المعاينة تكشف: لا شبهة جنائية فى حريق شقة العجوزة حريق- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لشقة شب بها حريق بالعجوزة، وباجراء التحريات والاستماع لأقوال المقيمين بها، تبين عدم وجود شبهة جنائية. وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي تسبب في نشوب الحريق، الذي لم يسفر عن ضحايا.

وتم إخطار النيابة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العجوزة ، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى، وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.

 


حريق شقة

العجوزة

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