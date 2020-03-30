اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 04:58 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المحكمة تندب أطباء للكشف على الطالب المريض بالسكر بعد فصله من الشرطة

الإثنين، 30 مارس 2020 03:49 م
المحكمة تندب أطباء للكشف على الطالب المريض بالسكر بعد فصله من الشرطة مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الإدارية العليا، بندب 3 أطباء متخصصين فى أمراض الباطنة والغدد الصماء والسكرى، لفحص طالب تم فصله من كلية الشرطة عام 2017 لإصابته بمرض السكرى، مما جعل الطالب يطعن على القرار لعودته.

 

وقضت محكمة القضاء الإدارى عام 2018، برفض طلب وقف تنفيذ قرار فصله، وأيدت فصله من الكلية على سند أن اللياقة الصحية شرط للقبول والاستمرار فى الدراسة بكلية الشرطة، فإذا فقد الطالب هذا الشرط أثناء دراسته بالكلية كان للكلية أن تقرر فصله منها حفاظاً على سلامته، خاصة وأن تقرير لجنة الخبرة التى انتدبتها المحكمة انتهى إلى أنه غير لائق للاستمرار كطالب بكلية الشرطة، مما دعى الطالب للطعن على حكم أول درجة، وذكر الطالب أن المحكمة استعانت بأطباء وتم تشخيص حالته أنه مصاب بمرض السكر، ويحتاج إلى معالجته بحقن الأنسولين تحت الجلد بواقع أربع جرعات يوميًا، ومعرض لنوبات اضطراب السكر، ولم يتطرق إلى البت فى صلاحية الطالب فى الاستمرار أو عدمه للدراسة فى الكلية.

 

ورأت المحكمة الدرجة الثانية، أنه لا تثريب على إعادة ندب لجنة طبية لتوقيع الكشف على الطالب للإفادة برأيًا قاطعاً عما إذا كان المرض الذى ألم به يحول دون استكمال دراسته بكلية الشرطة من عدمه، فى ضوء البرامج التدريبية القتالية المقررة على طلاب هذه الكلية، ولا شك أنها مسألة فنية طبية دقيقة تحتاج الدراسة.

 


ندب طبيب

مجلس الدولة

الادارية العليا

اخبار المحاكم

كلية الشرطة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة