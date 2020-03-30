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يرى جزئيا بمصر..

العالم يرتقب أول كسوف شمسى بـ2020 فى 21 يونيو

الإثنين، 30 مارس 2020 09:21 ص
العالم يرتقب أول كسوف شمسى بـ2020 فى 21 يونيو كسوف الشمس - ارشيفية
كتب محمود راغب

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تكون الكرة الأرضية على موعد مع كسوف حلقى للشمس الأحد 21 يونيه 2020، يتفق وسطه مع اقتران شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا، وهو أول كسوف شمسى بـ 2020، حيث يمكن رؤية هذا الكسوف جزئى فى "جنوب شرق أورويا – قارة أسيا ماعدا شمال وشرق أسيا – شمال أستراليا – قارة أفريقيا ماعدا الجزء الجنوبى والغربى منها – أندونيسيا – ميكرونيزيا – المحيط الباسفيكى – المحيط الهادى".
 
وهذا الكسوف يرى حلقيا فى مناطق مختلقة فى كل من "الكونغو – جمهورية أفريقيا الوسطى – إثيوبيا – باكستان – الهند – الصين – جنوب السودان – أريتريا – اليمن – عمان"، ويغطى الكسوف الحلقى مساحة 21 كم وسوف يستغرق مدة قدرها 38 ثانية ، وعند ذروة الكسوف الحلقى يغطى قرص القمر حوالى 99% من كامل قرص الشمس ، وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات و 8 أربعين دقيقة تقريبا .
 
وهذا الكسوف سوف يرى جزئيا فى مصر والمنطقة العربية، حيث يرى فى مصر ككسوف جزئى لمدة ساعتين تقريبا، حيث تبدأ رؤيته ككسوف جزئى فى القاهرة فى الساعة السادسة والدقيقة 24، وذروته في مصر ستكون فى الساعة السابعة والدقيقة 20، وعندها يغطى قرص القمر 46% من كامل قرص الشمس وينتهى الكسوف فى القاهرة فى الساعة الثامنة والدقيقة 24.
 
يمكن الاستفادة من ظاهرتى الكسوف الشمسى والخسوف القمرى للتـأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.
 
ويحدث الكسوف الشمسى فى وضع الاقتران أو الاجتماع أى أن حدوث الكسوف الشمسى يشير بقرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمرى فى وضع التقابل أى فى منتصف الشهر القمرى عندما يكون القمر بدرا.
 
 

الكسوف

كسوف الشمس

كسوف حلقى

كسوف حلقى للشمس

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