اليوم السابع
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السعودية تنتزع 1.781 لغمًا فى اليمن

الإثنين، 30 مارس 2020 09:12 م
السعودية تنتزع 1.781 لغمًا فى اليمن مركز الملك سلمان
إيمان حنا

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استطاعت المملكة العربية السعودية من خلال مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام"، من انتزاع 1.781 لغمًا منها 3 ألغام مضادة للأفراد، و 254 لغمًا مضادة للدبابات و1.521 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة، وذلك خلال الأسبوع الرابع من مارس.وفق بيان صحفى.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 156.021 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضى والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

ويأتي المشروع استمراراً لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أرسلت 15,400 سلة غذائية تزن 1,386 طنًا في مدينة هرجيسا بإقليم صوماليلاند ، استفاد منها 92,400 فرد، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الجفاف وتأمين الغذاء في صوماليلاند. وفق واس.

وثمن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الجفاف وتأمين الغذاء في صوماليلاند فيصل علي شيخ مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومركز الملك سلمان للإغاثة ودعمهم الدائم لأشقاءهم في صوماليلاند، وكذلك لجهود فرع المركز في أفريقيا لمتابعته الوضع الإنساني في صوماليلاند، وتقديم الإغاثة العاجلة للمحتاجين والمتضررين والفئات الضعيفة.

 


السعودية

مركز الملك سلمان

اليمن

الالغام

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