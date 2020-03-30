اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أكثر من 12 ألفا من العاملين فى القطاع الصحى فى إسبانيا مصابون بكورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 01:36 م
أكثر من 12 ألفا من العاملين فى القطاع الصحى فى إسبانيا مصابون بكورونا محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت ماريا خوسيه سييرا نائبة رئيس خدمات الطوارئ الصحية فى إسبانيا، فى مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، إن نحو 12298 من العاملين فى قطاع الصحة مصابون بفيروس كورونا الجديد، ويشكل هذا العدد، نحو 14 بالمئة من عدد الحالات المؤكدة فى البلاد والتى بلغت إجمالا 85195، وهى تقريبا نفس نسبة الأسبوع الماضي.
 
و كانت وزارة الصحة فى إسبانيا، سجلت اليوم الاثنين، 812 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال 24 ساعة ليصل إجمالى عدد الوفيات إلى 7340، جاء ذلك بحسب سكاى نيوز الإخبارية، كانت وزارة الصحة الإسبانية، قالت أمس الأحد، إن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا فى إسبانيا زادت 838 حالة أثناء الليل، وهو أعلى معدل وفيات يومي، لتصل إلى 6528 حالة وفاة، وأضافت الوزراة أن "إجمالى عدد الإصابات قد ارتفع إلى 78797 من 72248  السبت الماضى، ليبلغ عدد الإصابات الجديدة خلال 24 ساعة 6549 حالة".
 
وكان البرلمان الإسباني، قد وافق الخميس الماضي، على تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة أسبوعين آخرين، من أجل السماح للحكومة بمواصلة إجراءات الإغلاق الصارمة أملًا فى احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
ومن جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسبانى، تعليق كل الأنشطة غير الضرورية لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا. ذكرت ذلك قناة "سكاى نيوز" الإخبارية مساء السبت، دون الإفادة بتفاصيل أخرى.
 

اسبانيا

كورونا

فيروس كورونا

الصحه الاسبانيه

القطاع الصحى الاسبانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تايوان: منظمة الصحة لم تطلع الدول على معلومات قدمناها لها بخصوص كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 01:28 م

إسبانيا تسحب 9000 طقم اختبار لتشخيص فيروس كورونا لعدم دقتها

الإثنين، 30 مارس 2020 01:27 م

رئيس البرازيل يتحدى كورونا بجولات فى الشوارع وتويتر يحذف فيديوهاته..اعرف القصة

الإثنين، 30 مارس 2020 01:10 م

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى بولندا لـ 1905 وألبانيا لـ 212

الإثنين، 30 مارس 2020 12:55 م

فنلندا تقرر تعليق السفر حتى 14 أبريل لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 12:49 م

خبير: وباء كورونا يتراجع فى بريطانيا واختبار الأجسام المضادة قد يجهز خلال أيام

الإثنين، 30 مارس 2020 12:48 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

بدء جلسة لجنة التخطيط بالأهلي مع أحمد فتحي لتجديد عقده

بدء جلسة لجنة التخطيط بالأهلي مع أحمد فتحي لتجديد عقده

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة