أكثر من 12 ألفا من العاملين فى القطاع الصحى فى إسبانيا مصابون بكورونا

رويترز

قالت ماريا خوسيه سييرا نائبة رئيس خدمات الطوارئ الصحية فى إسبانيا، فى مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، إن نحو 12298 من العاملين فى قطاع الصحة مصابون بفيروس كورونا الجديد، ويشكل هذا العدد، نحو 14 بالمئة من عدد الحالات المؤكدة فى البلاد والتى بلغت إجمالا 85195، وهى تقريبا نفس نسبة الأسبوع الماضي.

و كانت وزارة الصحة فى إسبانيا، سجلت اليوم الاثنين، 812 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال 24 ساعة ليصل إجمالى عدد الوفيات إلى 7340، جاء ذلك بحسب سكاى نيوز الإخبارية، كانت وزارة الصحة الإسبانية، قالت أمس الأحد، إن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا فى إسبانيا زادت 838 حالة أثناء الليل، وهو أعلى معدل وفيات يومي، لتصل إلى 6528 حالة وفاة، وأضافت الوزراة أن "إجمالى عدد الإصابات قد ارتفع إلى 78797 من 72248 السبت الماضى، ليبلغ عدد الإصابات الجديدة خلال 24 ساعة 6549 حالة".

وكان البرلمان الإسباني، قد وافق الخميس الماضي، على تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة أسبوعين آخرين، من أجل السماح للحكومة بمواصلة إجراءات الإغلاق الصارمة أملًا فى احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسبانى، تعليق كل الأنشطة غير الضرورية لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا. ذكرت ذلك قناة "سكاى نيوز" الإخبارية مساء السبت، دون الإفادة بتفاصيل أخرى.