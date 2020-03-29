اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 09:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

35 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب وارتفاع الحصيلة لـ 437 شخصا

الأحد، 29 مارس 2020 09:30 ص
35 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب وارتفاع الحصيلة لـ 437 شخصا كورونا
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت وزارة الصحة فى المغرب اليوم الأحد، عن رصد 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتسجد "كوفيد 19، لترتفع حصيلة المصابين إلى 437 شخصا ، وفى وقت سابق ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا فى المملكة المغربية إلى 402 من الحالات، بعد تسجيل 12 حالة جديدة ثبتت إصابتها حسب تحاليل مخبرية، وفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة المغربية.

وأفاد تحديث البيانات الصادرعن وزارة الصحة، بأن العدد الإجمالي للوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس بلغ 25، غير متغير بالمقارنة مع الحصيلة المعلن عنها سابقا، والمتعافون 12.

 

وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة - أمس - تشير إلى 390 حالة إصابة مؤكدة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.

 

كورونا

المغرب

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المغرب: 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع عدد المصابين إلى 402

الأحد، 29 مارس 2020 06:20 ص

390 حالة إصابة بفيروس كورونا فى المغرب

السبت، 28 مارس 2020 11:51 م

طائرة مغربية ثالثة تتوجه إلى الصين لجلب معدات ومستلزمات طبية لمواجهة كورونا

السبت، 28 مارس 2020 09:53 م

محاربة كورونا تجمع شمل أسرة كرة القدم فى شمال أفريقيا.. الفيفا: خصوم الأمس أصدقاء اليوم فى تحدى الخير بالكرة المصرية.. لاعبو الجزائر يدعمون حملة صايفى.. ونجوم تونس وأندية المغرب يتبرعون بصندوق مكافحة الفيروس

السبت، 28 مارس 2020 09:41 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

التعليم: تحديد المواصفات الجديدة لامتحانات الثانوية أخر الأسبوع الجارى

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

إجراءات البرلمان لمواجهة فيروس كورونا × 19 معلومة

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

غدًا.. بدء صرف 500 جنيه لـ27 ألفا و177 من العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء رابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

13 معلومة عن "خلية داعش الجيزة" بعد أحكام المؤبد والمشدد.. تعرف عليها

13 معلومة عن "خلية داعش الجيزة" بعد أحكام المؤبد والمشدد.. تعرف عليها

التموين: لدينا مخزون استراتيجى من الأقماح لإنتاج الخبز المدعم

التموين: لدينا مخزون استراتيجى من الأقماح لإنتاج الخبز المدعم

عايز تعرف إزاى هتصرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات.. "التضامن" تجيب

عايز تعرف إزاى هتصرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات.. "التضامن" تجيب

مصطفى الفقى: إتاحة 13 ألف كتاب للتصفح أون لاين على موقع مكتبة الإسكندرية

مصطفى الفقى: إتاحة 13 ألف كتاب للتصفح أون لاين على موقع مكتبة الإسكندرية

الحبس والغرامة عقوبة الغش فى المعاملات التجارية وفقًا لقانون العقوبات

الحبس والغرامة عقوبة الغش فى المعاملات التجارية وفقًا لقانون العقوبات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة